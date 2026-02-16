Flor Núñez realizará clase magistral de actuación en Venezuela: Conoce la fecha

Suscríbete a nuestros canales

La respetada actriz venezolana Flor Núñez anunció en el 2025 su regreso a Caracas para presentar su obra de teatro “Monólogo: El pecado de rosa”. Pero, no solo estará derrochando talento en las tablas, sino también dará una clase magistral de actuación.

Clase Magistral de Flor

A través de su perfil de Instagram la recordada protagonista de la novela “El Desprecio”, informó que será el 25 de febrero que estará impartiendo sus conocimientos para actores que deseen desarrollar su carrera.

La artista dejó el número telefónico 0414.695.64.92 para quienes desean conocer más información y apartar un cupo en la clase.

Flor llegará a Venezuela tras muchos años en el exterior, específicamente en Estados Unidos, donde ha participado en producciones de Telemundo y ha realizado obras teatrales.

Regreso a Venezuela

Aunque hasta el momento no se ha revelado la fecha de la pieza “Monólogo: El pecado de rosa”, en Venezuela, seguidores de la actriz se mantienen a la expectativa de su llegada y del talento que derrochará en las tablas.

La pieza trata de una dama de compañía marcada por cicatrices invisibles, custodia un cuadro sagrado de Jesucristo. Entre risas, confesiones y reclamos, Rosa sostiene un diálogo íntimo y feroz con la imagen, convirtiéndola en su espejo y su consuelo.

Flor ha presentado la obra en diversas ciudades de Estados Unidos. Y en mayo dará dos funciones especiales en Barcelona, España.