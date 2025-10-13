Flor Núñez habló de su origen humilde en el 23 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Flor Núñez goza de una gran trayectoria en telenovelas nacionales e internacionales, con personajes únicos como Pastora Lara Portillo en "El Desprecio". Sin embargo, detrás del éxito, está una historia de superación de vivir en la parroquia el 23 de enero.

Orgullo del 23 de enero

En una reciente entrevista la criolla de 71 años, habló con emoción de los bonitos momentos que pasó en la zona popular junto a su familia.

Para Flor el recuerdo de la gente, los vecinos y su familia sigue muy presente en su corazón. Aunque reconoció que en sus primeros pasos en la tv muchas personas le aconsejaron decir que vivía en un lugar "mejor".

"Me llamaban la reina del 23. Todos me querían, los malandros, los vecinos y la gente, siempre me cuidaron. En Venevisión hubo gente que me dijo: 'tienes que decir que vives en la Castellana' una protagonista no puede vivir en el 23 de enero", comentó en la conversación con Franklin Suárez.

Recordó que en ese momento pensó en el cariño de la gente, en especial de una señora llamada Carmen que cada cumpleaños le llevaba una torta de regalo.

Aceptar sin miedo sus raíces

"Yo pensé en la gente, cómo le caería a la gente que yo niegue mis orígenes. Es negar mi esencia, mi ser humano, es negarme a mí", dijo con enorme emoción.

En la conversación Flor, que estuvo en la última producción de Telemundo "Velvet: El Nuevo Imperio ", expresó que un buen hervido de res es uno de sus platillos venezolanos favoritos.

Hoy la artista vive muy feliz en Miami, Estados Unidos, junto a su familia. A través de Instagram comparte imágenes de todas sus actividades y recuerdos en la tv venezolana, siendo una primera actriz con más de 40 años de carrera en diversos países.