Rougned Odor dice presente en la Pretemporada de Navegantes del Magallanes

Rougned Odor se puso el uniforme de los Navegantes del Magallanes y ya se reportó a los entrenamientos de cara a la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El experimentado confirmará su regresó con los turcos, equipos que lo vio nacer como pelotero profesional.

Después de pasar las últimas campañas con las Águilas del Zulia, el infielder se presentó a las prácticas de los bucaneros en el José Bernardo Pérez de Valencia, de acuerdo con el reporte de Georgeny Pérez en su cuenta de 'X'. La presencia del segunda base genera gran expectativa entre los fanáticos y el cuerpo técnico, quienes confían en que su experiencia y talento aportarán un gran impulso al conjunto.

El nativo de Maracaibo apunta a participar desde los primeros días con la 'Nave', donde espera mantener su gran desempeño mostrada en la pasada temporada de la pelota criolla. El ex bigleaguer de Texas Rangers viene de dejar una actuación notable con el madero de .293 de promedio al bate, cuatro jonrones, 27 remolcadas, 44 hits, 12 dobles, .411 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .891 en 43 partidos, siendo una pieza determinante para los aguiluchos llegarán al Round Robin en la 2024-25.

Rougned Odor se une al Magallanes

La presencia de Odor en el José Bernardo Pérez es una señal clara de compromiso y profesionalismo, mostrando que está listo para enfrentar los retos que vienen. Su participación en los entrenamientos permitirá al equipo afinar detalles y fortalecer su alineación, previo a su estreno contra Caribes de Anzoátegui el próximo jueves 16 de octubre.

La última vez que el camarero vio acción con los eléctricos dejó una presentación destacada con .295 de average, 17 empujadas, 23 anotaciones, 39 imparables, un cuadrangular, .417 de OPB y .775 de OPS en 32 encuentros en la ronda regular 2014, antes de consolidarse en las Grandes Ligas.