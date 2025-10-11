¿Qué va a diferenciar al Magallanes del resto de equipos de la LVBP esta temporada?

Suscríbete a nuestros canales

Cada vez son menos los días de pretemporada y los Navegantes del Magallanes no pierden ni un segundo en sus entrenamientos. Y es que como cada año, la misión del equipo es clasificar -como mínimo- al Round Robin para así pelear un cupo que los lleve a la final del torneo.

La temporada 2025-2026 apunta a ser de las mejores para los carabobeños, ya que no solo repiten a su manager Eduardo Pérez, sino que además sumaron piezas al staff técnico que sienten y aman con todo a la organización. Eso, mezclado con peloteros talentosos, empieza a ilusionar a más de un fanático filibustero.

Armonía y pitcheo, claves para los Navegantes del Magallanes

Con un triunfo durante el primer amistoso de pretemporada el pasado viernes, así como la incorporación de Eddy a sus funciones como timonel del equipo este sábado, el panorama continúa mejorando para los Navegantes del Magallanes.

Uno de los puntos más fuertes de la Nave hasta los momentos es, sin dudas, el pitcheo. Y es que hablamos tanto de abridores de altísimo nivel, como de relevistas de calidad capaces de hacer el trabajo en cualquier punto del juego.

"La clave está en el pitcheo. Soy de los que piensa que el pitcheo es lo que te lleva a un campeonato. Tenemos una rotación bastante sólida y con profundidad, y en el bullpen hay muchas opciones con las que contará el manager", señaló Ricardo Sánchez durante una entrevista para el canal de Youtube del Magallanes.

El oriundo de Puerto Cabello regresa a la organización luego de su última presentación con ellos en la 2022-2023. Su presencia en la rotación abridora será de gran importancia, no solo por sus capacidades técnicas, sino también por su calidez al momento de compartir con sus compañeros en el clubhouse.

"Hay un grupo bastante bueno y eso ha generado una gran armonía. Personalmente, muy aparte del rendimiento individual, la armonía que tienes dentro del clubhouse es lo que vas a llevar al terreno de juego, y eso es lo que nos va a diferenciar de nosotros a los demás equipos", comentó.

Luego finalizó: "La armonía que tenemos, tanto los jugadores que llegaron nuevos como los de franquicia, se ha compenetrado muy bien. Eso, para mí, va a ser el factor más importante, más allá del rendimiento que tengamos en el terreno".

Los Navegantes del Magallanes comenzarán la temporada 2025-2026 enfrentando a Caribes de Anzoátegui en el José Bernardo Pérez de Valencia, el jueves 16 de octubre. Luego de dicho compromiso, se trasladarán a Barquisimeto para medirse a Cardenales de Lara, y posteriormente a Maracaibo para hacer lo propio frente a Águilas del Zulia.