Silvino Bracho se reporta a las Águilas con una nueva misión por delante

Suscríbete a nuestros canales

A menos de una semana para que la temporada 2025-2026 de la LVBP levante su telón, las Águilas del Zulia continúan sumando piezas talentosas a sus entrenamientos de pretemporada. Entre las más recientes destaca Silvino Bracho, uno de los brazos más importantes con los que contará el manager Lipso Nava en su bullpen.

El lanzador de 33 años de edad no tardó en hacerse notar en el Estadio Luis Aparicio "El Grande". Y es que en su primer día de prácticas dejó muy en claro que tiene intenciones de impulsar el talento de los lanzadores más jóvenes del equipo, esto de la mano del coach de pitcheo Wilson Álvarez.

Águilas siempre ganan con Silvino Bracho

Luego de una intensa jornada de entrenamientos, en la que varios brazos realizaron una sesión de bullpen, Silvino Bracho comenzó su rutina para agarrar ritmo competitivo. Para esta venidera zafra volverá a ser el cerrador de los rapaces, y eso sin duda son excelentes noticias para todos los fanáticos de las Águilas.

"Estoy contento y agradecido con Dios por una oportunidad más de estar acá con el equipo. Se siente una energía bastante bonita. Los muchachos más jóvenes se nota que tienen muchas ganas, y es bueno que ellos vean siempre en nosotros los más veteranos ese entusiasmo que queremos brindarles sobre el terreno de juego, para que se contagien de esa energía bonita", comentó en una entrevista con el departamento de prensa de la organización.

Para el lanzador marabino, contar con brazos jóvenes y talentosos es esencial para un equipo, y es por eso que peloteros veteranos como él deben dar el ejemplo y ayudarlos a sacar el máximo potencial. De ahí a que el título de la LVBP no sea su única misión esta temporada.

"Nosotros tratamos de que ellos se sientan como en casa, para que tengan toda la confianza del mundo. Que no sientan temor, sino todo lo contrario, que sientan que quieran disfrutar del momento de estar aquí con las Águilas. Y nosotros tratar de inspirarlos a ellos a que vengan con un compromiso", señaló.

Luego agregó: "Conversé con Wilson (Álvarez), y el staff técnico, para tratar de descubrir el talento de cada uno de esos lanzadores jóvenes, probándolos en distintas situaciones. Ya queda de parte de ellos si toman esa oportunidad. Por mi parte, daré mi granito de arena para darles esa confianza y que puedan disfrutar del juego, sin presiones".

Recordemos que Silvino Bracho se alzó con el premio al Cerrador del Año en la zafra 2024-2025. En 24 juegos dejó récord de 1-1 con 10 salvamentos, 2.92 de efectividad, y 19 ponches luego de 24.2 innings de labor. Además, su desempeño fue clave para que las Águilas del Zulia lograran clasificar al Round Robin.