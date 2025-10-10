LVBP

LVBP: Así le fue a Rafael Marchán en su primera etapa con Tiburones (+Números)

El jugador nacido en San Cristobal regresa al equipo donde empezó su carrera en Venezuela

Por

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 10:23 am
Foto: Cortesía
Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira acordaron un cambio el pasado jueves 9 de octubre, que involucró al grandeliga Rafael Marchán, quien vuelve al equipo donde debutó hace unos años en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El receptor vuelve al equipo "salado" para su segundo ciclo, tras jugar una campaña con el equipo de Maracay.

Este pelotero de 26 años, que pertenece en MLB  a los Phillies de Philadelphia sin duda sería una pieza de importancia para el lineup del mánager Gregorio Petit y su regreso representaría experiencia, y producción para este equipo que irá en busca de un nuevo campeonato.

Marchán tuvo sus primeros registros en la LVBP con los Tiburones de La Guaira, equipo con el que jugó dos temporadas y ahora en su retorno, buscará aumentar aún más esos números.

Primer paso de Rafael Marchán en La Guaira

Rafael Marchán jugó con los Tiburones las temporada 2021-2022 y la 2022-2023, antes de ser cambiado a Aragua. En su primera etapa con los "salados", celebró 26 juegos, donde conectó 29 imparables, entre ellos par de dobles y un jonrón. Además, registró 18 carreras remolcadas, mismo número de anotadas y un promedio de 358, sin duda una etapa productiva y de batazos importantes.

En su corta pasantía en la LVBP, Rafael Marchán se ha consolidado como uno de los bateadores más confiables. Su capacidad para hacer contacto constante, embasarse con frecuencia y producir carreras lo convierte en una pieza de gran valor en cualquier alineación.

En tres campañas, su promedio al bate es de .344, con 73 hits, entre ellos 12 dobles, dos  triples y cuatro jonrones, impulsando un total de 41 carreras.

Viernes 10 de Octubre de 2025
