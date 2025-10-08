LVBP: ¿Maikel García deja entrever cuándo debutaría con Tiburones de La Guaira?

Suscríbete a nuestros canales

La euforia ya tiene una fecha marcada, aunque extraoficial. El infielder estelar de los Kansas City Royals y campeón con los Tiburones de La Guaira, Maikel García, agitó las redes sociales al soltar una pista que apunta directamente a su debut en la LVBP para la temporada 2025-2026.

En un breve, pero contundente mensaje publicado en su cuenta de X, el barrendero escribió: "29 nov se ve bien 👀👀". Esta fecha cae justo en el periodo de las Ligas Invernales en el que los jugadores de Grandes Ligas suelen recibir el permiso de sus organizaciones para incorporarse, una vez culminada la Serie Mundial.

Si bien la gerencia de los Tiburones aún no ha emitido un comunicado oficial, el anuncio del propio pelotero es visto por los fanáticos como una confirmación. El 29 de noviembre podría ser el día en que García vista el uniforme salado, buscando revalidar el título que obtuvo la campaña pasada.

Un All-Star en casa

La posible llegada de Maikel García a finales de noviembre es un refuerzo de lujo, especialmente tras la temporada que completó en las Grandes Ligas. El venezolano de 25 años se consolidó como uno de los peloteros más versátiles y dinámicos de los Kansas City Royals y fue seleccionado para su primer juego de estrellas.

García viene de una temporada notable en la MLB, donde elevó sus cifras de poder y productividad. Sus estadísticas de 2025 lo muestran como un bateador sólido, con un promedio de .286, un incremento en sus jonrones (16), y una alta cifra de carreras impulsadas (74). Además, su velocidad sigue siendo una amenaza, acumulando 23 bases robadas en el año.

La importancia de Maikel

El valor de Maikel García para los Tiburones se disparó la temporada anterior, cuando su incorporación fue crucial para que el equipo lograra romper una sequía de 38 años sin campeonato. En la LVBP, García ha demostrado un nivel ofensivo superior al de la MLB.

Durante su participación la temporada pasada con La Guaira, Maikel dejó un promedio de bateo brutal de .424 en la ronda regular, liderando al equipo con su energía y capacidad de embasarse. Su promedio vitalicio en el circuito criollo se mantiene en un envidiable .332.

La fecha filtrada por García genera una expectativa enorme para el béisbol venezolano. Su presencia garantiza estadios llenos y un impulso anímico inmediato para los actuales campeones, que contarán de nuevo con una de las figuras más importantes y emocionantes de la pelota criolla. La Guaira espera con ansias que el 29 de noviembre sea el día para ver a su Barrendero de regreso en el diamante.

