Vinícius Jr.: El récord histórico que puede batir en la final de la Supercopa

Suscríbete a nuestros canales

La historia del Real Madrid se escribe con letras de oro en las noches de final, y hoy, Vinícius Júnior tiene una cita con los libros de récords. No se trata solo de levantar un trofeo más, sino de reclamar un trono que han ocupado los nombres más grandes en la historia del club blanco.

La estadística del destino

El dato es demoledor: si Vinícius Jr. logra sumar dos contribuciones de gol (ya sean goles o asistencias) en el partido de hoy, se convertirá oficialmente en el jugador con más G/A (Goles + Asistencias) en finales en toda la historia del Real Madrid.

Este hito lo situaría por encima de mitos del madridismo que definieron épocas enteras. Actualmente, la tabla de máximos productores en finales está liderada por figuras que parecían inalcanzables, pero el ritmo competitivo del 7 actual ha pulverizado los tiempos previstos.

¿Por qué es un récord histórico?

A diferencia de los registros en ligas o fases de grupos, este récord mide la capacidad resolutiva en el momento de máxima presión. Ser el líder histórico en esta categoría significa:

Superar el impacto de la "Saeta Rubia" (Di Stéfano).

Rebasar las cifras de Cristiano Ronaldo , el máximo goleador histórico del club.

Consolidarse como el jugador más decisivo del siglo XXI en partidos por el título.

El factor Vinícius en las finales

Desde aquel gol en París que valió la decimocuarta Copa de Europa, Vinícius ha demostrado una madurez inusual en los escenarios definitivos. Su capacidad para desbordar y su reciente evolución en la definición lo han convertido en el "arma total" de la delantera blanca.

La expectación es máxima. En el vestuario se respira la sensación de que el brasileño no solo juega para ganar el título, sino para cimentar un legado que lo sitúe, estadísticamente, como el futbolista más determinante que haya vestido la camiseta merengue en una final.