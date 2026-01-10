Supercopa: Laporta envía rafagazo al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico del fútbol español ha saltado de los terrenos de juego a las oficinas con una fuerza sin precedentes. En la previa de la final de la Supercopa de España, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha dejado una frase que enciende de una vez el partido del domingo: “Las relaciones con el Real Madrid están totalmente rotas”. Estas declaraciones marcan un punto de inflexión histórico en la convivencia de los dos gigantes de LaLiga.

Lo que debía ser un acto protocolario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) antes de la gran final se convirtió en el escenario de una sentencia institucional. Con un tono firme y sin espacio a la especulación, Laporta confirmó que la tensión acumulada en los últimos meses ha dinamitado cualquier puente diplomático con la entidad presidida por Florentino Pérez.

¿Por qué se han roto las relaciones entre Laporta y el Real Madrid?

Aunque la rivalidad deportiva es eterna, la relación institucional había mantenido ciertos niveles de cordialidad, especialmente durante el impulso conjunto de proyectos como la Superliga. Sin embargo, el "caso Negreira" y la figura del Real Madrid como acusación particular en el proceso judicial fueron el detonante que agrió el trato entre ambas directivas.

Laporta no se ha guardado nada al ser cuestionado por la situación actual. La contundencia de sus palabras refleja un malestar profundo en el seno del club azulgrana, que considera las acciones del club blanco como un ataque directo a su integridad.

Pese a la gravedad de la situación, el presidente culé dejó una pequeña rendija abierta al entendimiento, aunque condicionada totalmente a un cambio de actitud por la otra parte. “En el fútbol, como en la vida, todo es reconducible, pero depende de la voluntad de las partes”, afirmó Laporta, lanzando la pelota al tejado del Madrid.

Chispas que encienden el Clásico

Este incendio institucional llega en el momento de máxima exposición mediática, justo antes de que ambos equipos se disputen el primer título importante del año. La final de la Supercopa de España ya no solo será una batalla por el trofeo, sino un duelo cargado de orgullo herido.