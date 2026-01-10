Alivio en el Madrid: Rodrygo Goes recibe luz verde para la final

Suscríbete a nuestros canales

Las alarmas que se encendieron en el entorno del Real Madrid tras el último entrenamiento se han apagado definitivamente. Según los reportes médicos de última hora, el delantero brasileño Rodrygo Goes está totalmente recuperado y disponible para la gran final ante el FC Barcelona.

Sin rastro de lesión

Tras someterse a pruebas preventivas debido a unas molestias musculares, los resultados han sido concluyentes: no existe lesión. El 11 blanco ha completado la sesión preparatoria con normalidad, disipando cualquier duda sobre su estado físico.

Esta noticia llega como un tanque de oxígeno para el cuerpo técnico de Xabi Alonso, que temía perder a uno de sus jugadores más determinantes para el Clásico. Con la presencia de Rodrygo confirmada, el Madrid recupera su verticalidad y una de sus piezas clave en el juego asociativo cerca del área rival.

El tridente estelar, a punto

La confirmación de la disponibilidad de Rodrygo garantiza que el Real Madrid pueda alinear a su frente de ataque más temido. Con la situación de Kylian Mbappé aún bajo observación por su rodilla, la figura de Rodrygo se vuelve fundamental para:

Desequilibrio en banda: Su capacidad de regate es vital para abrir la defensa blaugrana.

Acompañamiento goleador: Su conexión con Vinícius Júnior ha sido el motor ofensivo del equipo en las grandes citas de esta temporada.

Polivalencia táctica: Permite a Alonso variar entre un 4-3-3 puro o un esquema con mayor movilidad en la mediapunta.

Un mensaje de confianza

La noticia de que Rodrygo está "READY" (listo) ha tenido un impacto inmediato en la moral del grupo. En un torneo donde la acumulación de partidos suele pasar factura, contar con el brasileño al 100% de sus capacidades físicas supone una ventaja estratégica considerable.

Rodrygo ya sabe lo que es castigar al Barcelona en finales de Supercopa. Su presencia en el once inicial obliga a la defensa de Hansi Flick a replantear sus marcas individuales y a no centrar toda su atención únicamente en Mbappé o Vinícius.