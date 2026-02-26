Muere pieza clave de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”

Suscríbete a nuestros canales

Este 25 de febrero, se reportó el fallecimiento de Carmen Ochoa Aranda, productora de los célebres programas “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”, protagonizado Roberto Gómez Bolaños.

La página de Chespirito en Instagram compartió la triste noticia de la integrante del equipo, donde se describió a Carmen como pieza clave del show. Sin embargo, no especificaron la causa de su pérdida.

"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D", escribieron.

¿Quién era Carmen Ochoa?

Por 12 años integró el equipo de la producción, siendo su primer cargo el de asistente de producción con el tiempo fue ascendida a productora asociada de Chespirito. Su tiempo en “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado” abarca desde 1973 hasta 1985.

Además, se encargó de la dirección de cámaras y de los sketches como ‘El Doctor Chapatín’, ‘Los Caquitos’, Los Chifladitos y ‘El Gordo y El Flaco’.

Además, en una oportunidad confesó que fue considerada por Roberto Gómez Bolaños para dar vida a ‘Malicha’, sobrina de ‘Don Ramón’ tras la salida temporal de María Antonieta de las Nieves.

“Roberto quería que yo entrara como la prima de ‘La Chilindrina’ porque además, usaba yo lentes y la estatura es la misma, soy como dos centímetros más alta que María Antonia, pero lo que realmente pasó es que yo decía ‘¿cómo yo voy a actuar?, yo estoy mejor detrás de cámaras’”, comentó.

Despedida de Édgar Vívar

El actor de ‘Ñoño’ y el ‘Sr. Barriga’, Édgar Vívar compartió un sentido mensaje recordando a la querida productora dentro del elenco.

“Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar, Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, escribió el actor en X.