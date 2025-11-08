Luto en “El Chavo del 8” por muerte de una de sus estrellas

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 07 de noviembre, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó la triste muerte de la actriz de “El Chavo del 8”, Maricarmen Vela a los 88 años de edad por causas desconocidas hasta el momento.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, 'Maricarmen Vela', miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz”, indicaron en un comunicado publicado en Instagram.

Si bien no detallaron la causa del fallecimiento de Maricarmen Vela, algunos usuarios en redes sociales especulan que debió a su avanzada edad, pues se desconoce si la legendaria actriz padecía de alguna enfermedad.

Maricarmen Vela, un ícono de la televisión mexicana

Nacida en España pero de nacionalidad mexicana, Maricarmen Vela es recordada por su personaje de Gloria, tía de Patty, en la exitosa serie “El Chavo del 8”.

Inició su camino en el entretenimiento en la década de 50 e incursionó en la televisión en México siendo parte de los créditos de programas como “El gran circo de Capulina”, “Cachún cachún ra ra!”, “Papá Soltero”, “Chespirito", “Mujer, casos de la vida real”, “La rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho", entre otros.