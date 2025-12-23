Seguimos el camino a la edición 152 del Kentucky Derby Grado 1

Suscríbete a nuestros canales

Dos nuevas figuras aparecieron este fin de semana en la ruta hacia el Kentucky Derby (G1), que se celebrará en 2026, en su edición 152. Las pruebas clasificatorias para el evento que paraliza el mundo no se realizan durante las últimas dos semanas. Un descanso que permitirá a los ejemplares, desde el 3 de enero, conseguir los primeros puntos que los conducirán hacia las Rosas.

Chip Honcho y Express Kid, este fin de semana sumaron puntos clasificatorios para el Derby de Kentucky 2026 en extremos opuestos del mapa el sábado por la noche. Uno redujo sus probabilidades en las apuestas futuras de Nevada, y el otro debutó en la casa de apuestas Caesars Sportsbook, que ahora cuenta con 101 caballos con posibilidades de estar en Las Rosas.

Kentucky Derby una ruta de máximas expectativas

Chip Honcho flamante ganador del Gun Runner Stakes en Fair Grounds, lo que le dio al entrenador del Salón de la Fama, Steve Asmussen, su tercera victoria en la carrera que lleva el nombre del caballo que entrenó para ser nombrado Caballo del Año 2017. El potro hijo de Connect se impuso entre seis participantes, acechando al líder Crown the Buckeye antes de adelantarse en las últimas zancadas para ganar por tres cuartos de cuerpo.

Express Kid, el sorprendente ganador de 34-1 en la taquilla para ganar el Remington Springboard Mile. El hijo de Bodexpress fue de puerta a puerta bajo el jinete José Álvarez para el entrenador Wade Rarick. El favorito Arctic Beast, que llegó invicto desde Nueva York, solo pudo conseguir el segundo lugar.

Ted Noffey, el ganador del Breeders' Cup Juvenile, sigue siendo el favorito hasta el lunes por la mañana. Entrenado por Todd Pletcher, el potro Into Mischief ha ganado en sus cuatro salidas, incluyendo tres victorias consecutivas en Grado 1.

La noticia más importante de la semana podría haber estado fuera de la pista. Mr. A.P., subcampeón en el Breeders' Cup Juvenile, se perderá la ruta hacia el Kentucky Derby hasta al menos finales de marzo después de un contratiempo, según un informe del Daily Racing Form. El hijo de American Pharoah sigue en la lista a pesar del anuncio del entrenador Vladimir Cerin de que su regreso se retrasaría.

Top 10 Euro/Medio Oriente Top 10 Japón 1. Hawk Mountain (IRE) - 20 pts. 1. Pyromancer - 20 pts. 2. Puerto Rico (IRE) - 10 pts. 2. Tamamo Freesia - 10 pts. 3. Bow Echo (IRE) - 10 pts. 3. Satono Voyage - 10 pts. 4. Action (IRE) - 10 pts. 4. Best Green - 6 pts. 5. Nighttime (FR) 5 pts. 5. Don Erectus - 5 pts. 6. Humidity (GB) - 5 pts. 6. Ayasan Jotaro - 4 pts. 7. Geryon (IRE) - 5 pts. 7. Arcadia Cade - 3 pts. 8. Benvenuto Cellini (IRE) - 3 pts. 8. Idaten Shacho - 2 pts. 9. Rayif (IRE) - 3 pts. 9. Every Possible - 2 pts. 10. Al Haarith (IRE) - 3 pts. 10. Ho O Luxor - 1 pt.

Las carreras eliminatorias en Estados Unidos se reanudan el 3 de enero. El Jerome Stakes, se corre en Aqueduct, New York y el Smarty Jones Stakes en Oaklawn Park, Hot Springs, Arkansas. Ambas pruebas repartirán 10-5-3-2 y 1 puntos a los primeros cinco lugares del marcador.