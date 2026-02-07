Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 7 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la tercera cartelera de la semana de este importante meeting invernal que forma parte del Championship, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La jornada de este sábado 7 de febrero, contará con 12 carreras, donde se incluyó el Ladie’s Turf Sprint Stakes por $125,000. Esta jornada floridense inicia a las 1:20 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.600m, grama (1:20 p.m. VEN)

Classic Move (1) quedó en segundo lugar la última vez y parece estar en buena posición para ganar . Conquering Marin (12) demostró potencial en su debut. Decidirá.

Segunda carrera: 1.600m, arena (1:50 p.m. VEN)

Lou The Body (2) baja de categoría y podría representar la principal amenaza.

Tercera carrera: 1.000m, Tapeta (2:20 p.m. VEN)

First Navy Jack (IRE) (10) la campaña lo califica y baja de categoría, podría decidir .

Cuarta carrera: 1.600m, grama (2:50 p.m. VEN)

LAIGINA (4) terminó en un segundo puesto muy reñido en una carrera de stakes muy competitiva la última vez. Defiende el “Dato clave” de la jornada.

Quinta carrera, 1.400m, arena (3:20 p.m. VEN)

Little Town Street (6) terminó segundo por poco en su última carrera y parece estar en buena posición para triunfo .

Sexta carrera: 1.400m, arena (3:50 p.m. VEN)

High Camp (10) buen segundo en su estreno. Viene más puesto .

Séptima carrera: 1.000m, grama (4:20 p.m. VEN)

Masseto (GB)(9) podría recuperar su nivel tras un parón y parece ser el rival a batir.

Octava carrera; 1.700m, arena (4:50 p.m. VEN)

The Puma (3) parece ser el rival a vencer .

Novena carrera, 1.700m, tapeta (5:20 p.m. VEN)

Ninja Star (12) parece estar en una buena posición para recuperarse del ajustado tercer puesto de la última vez .

Décima carrera; 1.000m, grama, Ladie’s Turf Sprint Stakes $125,000 (5:49 p.m. VEN)

Moon Spun (7) parece ser la favorita tras su impresionante victoria en el Abundantia Stakes la última vez .

Undécima carrera; 1.200m, grama (6:18 p.m. VEN)

Nothingsubtle (2) se clasificó entre los ganadores de premios la última vez y es una amenaza .

Duodécima carrera; 1.500m, grama (6:48 p.m. VEN)