¡No pierde, ni con trampa! Pupila de Bob Baffert ganadora de la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) vuelve lista para la victoria

Este sábado se disputarán nueve carreras en el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en el condado de Arcadia, California, en la cual fueron incluidas cuatro pruebas Stakes, que repartirán 500 mil dólares combinados.

La jornada selectiva comienza en la quinta con el Thunder Road Stakes (G2), el D. Wayne Lukas (G3), el Robert B Lewis Stakes (G3) y el Sweet Life Stakes. En el ahora recién nombrada D. Wayne Lukas (G2) -antes Santa Mónica Stakes- se presenta Splendora, ganadora de la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) del año pasado, que regresa a la acción para el entrenador Bob Baffert contra seis rivales en siete furlongs en Santa Anita.

Santa Anita Park: Splendora tiene el camino expedito para ganar en su reaparecida

Anteriormente esta prueba llevaba por nombre Santa Mónica Stakes, que se corrió con ese nombre desde 1957, y para este año la carrera fue rebautizada en honor al legendario entrenador que falleció en junio a los 89 años.

Splendora terminó cuarta en esta carrera el pasado año detrás de la ganadora Kopion. Splendora, ahora de 5 años hija de Audible, tiene un récord de 5 victorias y 4 segundos en 10 presentaciones con $860,800 en ganancias para su propietario, By Talla Racing. Será montada por Juan Hernández.

Entre los principales rivales de Splendora se encuentran Formula Rossa y Simply Joking, que corrieron en el La Brea (G1) para potrancas de 3 años el 28 de diciembre. Completan la nómina; Lemon Muffin, Me and Molly McGee, Irina’s Charm y No Bad Beats.