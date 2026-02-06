Baskonia vs. Barcelona: ¿Quién ganará el duelo español en la Euroliga?

Suscríbete a nuestros canales

La Euroliga nos regala un enfrentamiento de alto voltaje este viernes, cuando el Baskonia reciba en el Buesa Arena al Barcelona. Este duelo de equipos españoles llega en un momento crítico para ambas escuadras: mientras los vascos intentan hacer de su casa un fortín, los catalanes buscan desesperadamente salir de una racha negativa bajo la nueva dirección de Xavi Pascual.

Baskonia: Fortaleza en el Buesa Arena

El conjunto vitoriano atraviesa un momento irregular, con tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Sin embargo, su rendimiento se transforma cuando juega ante su afición, donde acumula cinco victorias consecutivas. Su principal desafío será ajustar la defensa, que actualmente permite un promedio de 90.7 puntos por partido.

Ofensiva explosiva: A pesar de sus problemas atrás, el Baskonia ha demostrado capacidad para anotar grandes cifras, como en su reciente triunfo 102-91 ante Žalgiris.

Factor Local: En casa, el equipo promedia casi 89 puntos anotados, lo que los convierte en un rival sumamente peligroso cuando imponen su ritmo rápido de juego.

Barcelona: En busca de la identidad perdida

El Barça llega a Vitoria en medio de una pequeña crisis de resultados, acumulando cuatro derrotas seguidas. El regreso de Xavi Pascual al banquillo busca devolver la solidez a un plantel experimentado que cuenta con figuras de la talla de Tornike Shengelia.

Eficacia exterior: Una de las grandes armas del equipo culé es su acierto desde la línea de tres puntos, donde registran un notable 38% de efectividad .

Dominio histórico: El historial favorece ligeramente a los visitantes con 54 victorias en 97 enfrentamientos, aunque el último choque fue una auténtica locura ofensiva que terminó 134-124 a favor del Barça tras varias prórrogas.

Análisis y pronóstico de MeridianoBet

Dada la naturaleza ofensiva de ambos conjuntos y la tendencia del Baskonia a jugar posesiones cortas, las estadísticas sugieren un partido de alta puntuación.

1er Cuarto: La tendencia histórica muestra que el inicio suele ser más táctico; en 22 de las últimas 24 visitas del Barça a Vitoria, el primer periodo no superó los 45.5 puntos.

Hándicap: Baskonia ha cubierto el hándicap de +3.5 en 8 de sus últimos 9 partidos en casa en Euroliga, lo que indica que suelen pelear los partidos hasta el final.

Total de Puntos: El promedio combinado en lo que va del torneo supera los 170 puntos.

Nuestra elección: Total puntos Más de 172.5. Con dos plantillas diseñadas para el ataque y la necesidad de ambos por sumar, esperamos un "festival de puntos". Esta jugada se cotiza con una cuota de -124.

