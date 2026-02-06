Alexei Ramírez: El nuevo patriarca del Clásico Mundial de Béisbol

Suscríbete a nuestros canales

La noticia ha sacudido los rosters oficiales del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026. Con 44 años, el cubano Alexei Ramírez, se ha convertido oficialmente en el jugador de mayor edad en participar en la historia del torneo. Su inclusión en el equipo nacional de Cuba no es solo un gesto de respeto a su trayectoria, sino un hito estadístico que borra marcas que parecían inalcanzables.

Superando a las leyendas en el libro de récords

Hasta el día de hoy, el estándar de veteranía en el Clásico Mundial estaba en manos de un lanzador cuya figura es sinónimo de dominio. En la edición de 2006, el legendario Roger Clemens estableció el récord al aparecer en el montículo con 43 años y 224 días. Esa marca, que permaneció intacta durante dos décadas, ha sido finalmente eclipsada por la presencia de Ramírez en esta nueva edición.

Pero el récord de Alexei no se limita solo a los lanzadores. Al ser un jugador de posición, su hazaña adquiere un matiz de resistencia física aún mayor. Hasta hace poco, el jugador de campo (no lanzador) con más edad en el torneo era el dominicano Nelson Cruz, quien en la edición de 2023 dejó su huella con 42 años y 256 días. Ramírez no solo supera a Cruz, sino que extiende la frontera de la longevidad para cualquier bateador en la historia de la competición.

"Estar aquí después de haber jugado el primer Clásico en 2006 es un honor. El béisbol te da lo que tú le entregas, y yo nunca dejé de prepararme", comentó el infielder tras conocerse su histórica convocatoria.

Alexei Ramírez es el último hilo conductor entre el nacimiento del torneo y su presente. Su regreso es un recordatorio de que la técnica y la inteligencia en el juego pueden compensar el paso de los años. Mientras los jóvenes prospectos de 20 años debutan con nerviosismo, el cubano aporta la calma de quien ya ha visto pasar miles de lanzamientos y ha defendido el campocorto en los escenarios más exigentes del mundo.