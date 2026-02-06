Jinete Profesional recibe oportunidad de lujo para rencontrarse con el triunfo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Once carreras conforman la sexta reunión del año en La Rinconada este domingo 8 de febrero. El evento central será una Condicional Especial que promete emociones en el 5y6 nacional. La jornada hípica arrancará a la 1:25 p.m., hora fijada para la partida de la primera prueba.

La sexta carrera, apertura del 5y6 dominical, es una prueba reservada para yeguas de 4 y más años, debutantes o no ganadoras. En un recorrido de 1.300 metros y con una bolsa de $27.040 a repartir, 14 purasangres buscarán el triunfo. Entre ellas destaca Hatshepsut, ejemplar que marcará el debut en la temporada del jinete profesional Kervin Briceño bajo la tutela de Aldo Traversa.

Constancia en la pista: Yegua La Rinconada

Hatshepsut, hija de Poltergeist en Cruz de Plata por Chayim, es una pieza del Haras Monumental defensora de las sedas del Stud Horizonte. Su campaña consta de tres actuaciones; si bien aún no conoce la victoria, su rendimiento es notable al no abandonar el marcador en ninguna de sus presentaciones. Pese a ciertos inconvenientes en el momento de la partida, la yegua surge como una opción sólida para iniciar con éxito el juego de las mayorías.

El regreso de un binomio conocido: Jinete Entrenador

Para Kervin Briceño, este compromiso representa una oportunidad de redención. El látigo no visita el paddock de ganadores en Caracas desde el 27 de octubre de 2024, cuando se impuso con Mind The Gap del preparador Luis Rosendo. Tras una rodada el 3 de noviembre de ese año con la yegua Cofradía, Briceño enfrentó un largo receso que lo mantuvo fuera de las pistas hasta agosto de 2025, año en el que apenas cumplió nueve compromisos.

Este domingo, el jinete retoma su alianza con el entrenador Aldo Traversa, para quien fue monta habitual en el pasado. Ambos profesionales confían en la capacidad de Hatshepsut para romper el celofán y concretar un regreso triunfal al óvalo de Coche.