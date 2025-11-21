La Rinconada: Entérate lo que dice Aldo Traversa de Catira Peshosha para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de ajustes realizada este viernes 21 de noviembre desde la arena de La Rinconada, el equipo de Meridiano Web aprovecha la oportunidad de conversar con el destacado trainer de purasangres Aldo Traversa quien es uno de los protagonistas para la reunión 45, el domingo 23 de noviembre en el mencionado óvalo capitalino.

Traversa conversó en entrevista sobre los detalles de su única yegua presentada para la novena competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional y reaparece luego de 126 días sin correr.

Cabe acotar que el preparador contaba con yeguas, pero con el retiro de Nefertari en la segunda válida e informado este miércoles por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), pues quedó con está yegua inscrita para la tercera válida.

Aldo Traversa: Entrevista en vivo Catira Peshosha 5y6 La Rinconada

Saludos entrenador, muchas gracias por la entrevista. Tendrá a una sola yegua para la tercera válida del 5y6. Se trata de Catira Peshosha que reaparece acá al óvalo caraqueño luego de 126 días sin correr y contará con la monta de José Alejandro Rivero ¿Qué nos puedes comentar para nuestros lectores?

-Esta yegua al principio estaba bien, pero hubo ciertos problemas que fueron corregidos de inmediato. Esperamos que la yegua retome ese ímpetu, de salir a buscar la carrera, pelearla. Así es que la esperanza existe. Esperemos que corra muy bien y la enemiga aparentemente es Chipilina e Isométrica. La yegua Catira Peshosha anda muy bien y como les dije esperamos una buena carrera.