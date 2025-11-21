Hipismo

Agarren dato: Abraham Campos recomienda esta yegua como la más imperdible en la R45

El trainer es un pozo de fe con sus presentados para la cita dominical 

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 03:36 pm
Foto: David Urdaneta.
El equipo de Meridiano Web, se trasladó este viernes 21 de noviembre hasta las instalaciones del hipódromo La Rinconada, para estar presente a la jornada de ajustes.

En esta ocasión, el destacado entrenador Abraham Campos conversó en entrevista para este medio acerca de sus dos compromisos para la venidera reunión dominical 45 y esto fue lo que comentó.

Entrevista en vivo: Entrenador Presentados R45 La Rinconada

Muy buenos días entrenador y agradecidos por la entrevista. Para este domingo tiene dos presentados. Comienza en la primera carrera con dosañero Chamuel montado por Yonkleiver Díaz ¿Qué nos puedes comentar?

-Comenzando la segunda competencia presento al potrillo Chamuel que viene haciéndolo muy bien. Su condición es óptima y bastante sano. Lo repite su jinete habitual Yonkleiver y su oportunidad para esta semana es grandísima. Anda muy puesto para esta carrera y uno de los potros que han corrido más en este año. Espero y estoy seguro que puedo obtener el triunfo. Así es que, le recomiendo a Chamuel como uno de los principales candidatos.

Culmina su compromiso en la cuarta competencia con la yegua Waya Waya.

-La yegua también está súper de turno. Su última carrera fue muy buena. La monta Oliver Medina, un aprendiz que va encendido y está sonando mucho en este momento. Se ha entendido muy bien con la yegua. Ha estado trabajando y para está oportunidad creo que no debería perder. Sale por el puesto 1 en el recorrido de 1.400 metros, pero la condición de Waya Waya lo dice todo y así se la voy a recomendar como la autentica fija a esta yegua en la cuarta competencia.

Viernes 21 de Noviembre de 2025
