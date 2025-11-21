Agarren dato: Abraham Campos recomienda esta yegua como la más imperdible en la R45

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web, se trasladó este viernes 21 de noviembre hasta las instalaciones del hipódromo La Rinconada, para estar presente a la jornada de ajustes.

En esta ocasión, el destacado entrenador Abraham Campos conversó en entrevista para este medio acerca de sus dos compromisos para la venidera reunión dominical 45 y esto fue lo que comentó.

Entrevista en vivo: Entrenador Presentados R45 La Rinconada

Muy buenos días entrenador y agradecidos por la entrevista. Para este domingo tiene dos presentados. Comienza en la primera carrera con dosañero Chamuel montado por Yonkleiver Díaz ¿Qué nos puedes comentar?

-Comenzando la segunda competencia presento al potrillo Chamuel que viene haciéndolo muy bien. Su condición es óptima y bastante sano. Lo repite su jinete habitual Yonkleiver y su oportunidad para esta semana es grandísima. Anda muy puesto para esta carrera y uno de los potros que han corrido más en este año. Espero y estoy seguro que puedo obtener el triunfo. Así es que, le recomiendo a Chamuel como uno de los principales candidatos.

Culmina su compromiso en la cuarta competencia con la yegua Waya Waya.

-La yegua también está súper de turno. Su última carrera fue muy buena. La monta Oliver Medina, un aprendiz que va encendido y está sonando mucho en este momento. Se ha entendido muy bien con la yegua. Ha estado trabajando y para está oportunidad creo que no debería perder. Sale por el puesto 1 en el recorrido de 1.400 metros, pero la condición de Waya Waya lo dice todo y así se la voy a recomendar como la autentica fija a esta yegua en la cuarta competencia.