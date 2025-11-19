Mira es contigo: La autentica línea de Yonkleiver Díaz corre en una de las válidas para el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de ajustes realizada este miércoles 12 de noviembre, el jinete venezolano y de talla internacional, Yonkleiver Díaz fue entrevistado por el equipo de Meridiano Web en los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada, sobre sus siete compromisos de montas para la cuadragésima quinta reunión.

Yonkleiver Díaz: Entrevista en vivo Carreras en Vivo R45 La Rinconada

Saludos Yonkleiver, para este domingo tienes siete montas para reunión número 45. Arrancas en la primera carrera con la dosañera debutante Miss Ducati del entrenador Ramón García Mosquera y además tiene un pedigree de lujo.

-Un saludo para toda la afición hípica de Meridiano Web. Asimismo, esta potra va a su debut. Lo ha hecho bien en sus ejercicios y espero que ella haga una buena carrera de estreno.

En la segunda competencia montarás al dosañero Chamuel que lo conoces a la perfección.

-Efectivamente, Chamuel es un caballo que lo he montado en muchas oportunidades, lo conozco muy bien, por lo que, en cualquier momento, este potro dará un toque de victoria.

Para la cuarta del programa estarás sobre los estribos de la yegua Spring Training.

-Una yegua que es un auténtico videazo en su última competencia. Considero que esta yegua es muy peligrosa y no la dejen fuera de sus jugadas exóticas.

Tu próximo compromiso será en la quinta del ciclo no válido con el cuatroañero Titan Time que reaparece luego de 273 días sin correr y se estrena en la cuadra de la entrenadora Albany González.

-Es un ejemplar que ha tenido muchos problemas, pero tiene un corazón de oro.

Compromisos: 5y6 La Rinconada

En la primera válida para el juego del 5y6 Nacional conducirás por tercera ocasión al ejemplar Rey Saturno para la distancia de 1.300 metros, ¿qué nos puedes comentar?

-Este caballo se encuentra muy bien en cancha. La última carrera fue una corta distancia para él y para está distancia (1.300 metros) se ha entendido muy bien.

La potra tresañera Isométrica será en la tercera válida para el 5y6.

-Esta yegua no hay que tomar en cuenta su última carrera. Ella es muy buena y para mi estará ganando esta tercera válida.

Culminas tu compromiso en la cuarta valida con la monta de la cincoañera Rompeparadigmas del destacado trainer Ramón García Mosquera ¿Qué nos puedes comentar de esta yegua?

-Para mí es la auténtica línea del 5y6 del día domingo, esta yegua Rompeparadigmas. Así es que no se caigan con ella.