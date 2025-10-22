La Rinconada: Ramón García Mosquera confía en que este ejemplar libre de tropiezo decida la victoria del 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes realizada la mañana de este miércoles 22 de octubre en los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada a fin de buscar la información precisa con los entrenadores y jinetes que son los protagonistas para participar en la reunión 41 de este domingo 26 de octubre.

Uno de los entrenadores más exitosos y reconocidos en el óvalo caraqueño es sin duda Ramón García Mosquera quien presenta ocho ejemplares para la programación dominical.

Ramón García Mosquera: Entrevista en vivo Ejemplares R41 La Rinconada

El trainer García Mosquera compartió en la presente entrevista sus impresiones sobre cada uno de sus ejemplares, y así brindar un análisis detallado.

Entrenador Ramón un gran saludo para usted y estamos agradecidos por brindarle la entrevista que es propicia para nuestros lectores hípicos de Meridiano Web.

-Un saludo para todos. Invitando a todos para el día domingo, el Clásico Simón Bolívar y a ligar el 5y6.

Trainer ocho presentados para la reunión 41, el cual inicias en la segunda competencia con la potra dosañera Bárbara Guadalupe.

-Una yegua que evolucionó en su última competencia, creo que está yegua con un poco de suerte debe estar decidiendo está competencia.

En la tercera presenta al debutante Gran Nicanor un hijo en Champlain en Spring Quality que estuvo presente en la Gran Subasta de la Unicría en 2024. Para esta ocasión, el jinete Maykol Ibarra será el encargado de montarlo.

-Sabemos que los debutantes hay que tener siempre en observación, pero este caballo que ha trabajado muy bien, tiene muchos trabajos y tiene calidad. Así es que este caballo también pudiera decidir el día domingo.

La cuarta de la tarde, Prometheus que reaparece por segunda vez luego de 42 días sin correr.

-Es un caballo que teníamos que correr en esta competencia acorde con su lote. Se está preparando para el día 14 de diciembre para el Clásico Internacional Javier José Castellano y pienso que Prometheus va a hacer una excelente carrera.

Para la quinta competencia entrenador Ramón tienes el compromiso de presentar a la yegua Raphaella que reaparece tras un corto paro de 35 días sin correr y va para su primera distancia de 1.400 metros.

-Efectivamente, ella va a correr 1.400 metros, pues siempre corre en tiros cortos. Pienso que está yegua, su mejor arma es la velocidad. Así es que va a salir para hacer su carrera en punta y esperemos que lo haga excelente.

Dos yeguas para la sexta competencia: Mitología con Robert Capriles sobre los estribos y Queen Lety, montada por Francisco Quevedo.

-Mitología viene subida de lote y ganó muy bien su última competencia y a Queen Lety, no la tomen en cuenta su última competencia pues, venía distraída y negada con la arena. En esta ocasión voy a mandarla a correr en velocidad y creo que esta yegua sea difícil que se pierda la competencia.

En el cierre del ciclo no válido que será en la séptima del programa con la yegua Cosmic Love que reaparece luego de 42 días sin correr y repite en la monta de Jaime Lugo Jr.

-Ya la observaron, pues corrió en un Clásico contra dos importadas, la nuestra llegó tercera. Yo pienso que esta yegua es una de las fijas de esta semana para la caballeriza.

Monta para el cierre: 5y6 La Rinconada

Y culmina su compromiso en la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional con el castaño Zio Giacoof que vuelve a las manos del jockey Yonkleiver Díaz y corre seguido.

-En su ultima que fue la semana pasada tuvo tropiezos, perdió el paso, luego volvió al final y llegó cerca. Creo que libre de tropiezos este caballo debe decidir la competencia. Su enemigo es Huracán Cumanés.