Mural de la Miss Mundo Susana Duijm encanta a los caraqueños ¡Reina Eterna!

El legado de la primera Miss Mundo venezolana Susana Duijm, sigue más fuerte y vigente que nunca en el corazón de los criollos. La morena que arrasó en el certamen europeo, realizado en 1955 en Londres, se le ha rendido un homenaje con un hermoso mural en la calle Cecilio Acosta del municipio Chacao.

Un homenaje a la hermosa Susana

El mural repleto de colores, refleja la emblemática foto de Susana cuando se coronó como la mujer más bella del mundo, siendo la primera Latinoamérica en obtener el importante título. Su penetrante mirada e intensos cabellos negros, fueron dibujados a la perfección por el artista Wolfgang Salazar Badsura.

Ahora los caraqueños podrán disfrutar de la belleza de la modelo, actriz y locutora, quien fue y será una de las reinas de belleza más importante y respetada del país.

No es la primera ocasión que Susana, llamado en su juventud “Carmen la Salvaje”, es homenajeada por su legado. La icónica arepa de “Reina pepiada”, nació como un homenaje a la esbelta morena, que siempre representó a la mujer venezolana de la mejor manera.

Celebración familiar

A la revelación del mural asistieron sus familiares, entre ellos sus hijos Marianela y José Martín, faltando solo Carolina Cerruti, quien le siguió los pasos a la caraqueña participando en el Miss Venezuela, y llevándose el título de Miss Venezuela Mundo 1983.

“70 años de nuestra primera Miss Mundo Susana Duijm la reina pepiada. Gracias por sumarme a este bonito homenaje”, escribió el creador del hermoso dibujo en su perfil de Instagram.

Seguidores del Miss Venezuela y de la reina fallecida en el año 2016 en el estado Nueva Esparta, aplaudieron la decisión del municipio Chacao, de tener a una figura tan icónica como Carmen Susana Duijm Zubillaga.