LVBP: El demoledor dato que tiene a Magallanes en el último lugar de la tabla

Problemas en el seno de los Navegantes del Magallanes. El equipo filibustero despertó expectativas gigantescas de cara a esta campaña, por la muy buena cantidad de piezas importantes con las que han podido contar desde el mismo primer día de la temporada. Sin embargo, por ahora, las cosas no han salido bien.

La novena carabobeña ha perdido cuatro de los cinco compromisos que ha disputado hasta el momento en esta zafra, al no poder apoyar su excelente pitcheo con la ofensiva, que es en donde más problemas han tenido.

A pesar de contar de bateadores de buen nivel en nuestra pelota como Ángel Reyes, Luis Suisbel, Renato Núñez, Rougned Odor o Sandy León, Magallanes tiene actualmente la peor ofensiva colectiva de todo el campeonato, y además, hay un demoledor dato que demuestra que no han sido oportunos, y que el lugar que ocupan en la tabla de posiciones está bien justificado.

Magallanes y su inoportuna ofensiva

Luiego de cinco juegos culminados, la ofensiva colectiva de los Navegantes del Magallanes es la que peor promedio ostenta de todo el campeonato, ya que los bates filibusteros se juntan para un average de .209. Sin embargo, hay un dato que es todavía peor.

Y es que el equipo eléctrico ha conectado tan solo nueve inatrapables en los 51 turnos con hombres en posición anotadora que han consumido en este inicio de la 2025/26, lo que deja un promedio sumamente pobre de .176. Sin duda, este dato refleja de muy buena manera los problemas que han sufrido los turcos en la caja de bateo, y ayuda a entender el récord de 1-4 que muestran en la tabla de posiciones.