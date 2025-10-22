Vogue destaca el impacto de María Gabriela de Faría y Edgar Ramírez en Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

La edición de noviembre 2025 de la revista Vogue se centra en los latinos que están rompiendo esquemas en Hollywood, y destaca con luz propia a los artistas venezolanos María Gabriela de Faría y Edgar Ramírez.

Para María Gabriela, el sueño comenzó en telenovelas juveniles, pero hoy la actriz vuela alto en la meca del cine, mientras que Edgar ya cuenta con papeles de peso internacional, nominaciones y una presencia que trasciende fronteras.

Fotos: Carlos Jaramillo

María Gabriela de Faría: un nuevo capítulo en su historia

Caracas vio nacer a María Gabriela de Farí­a, quien desde joven demostró sed de conquista artística. Como relata Vogue, su mirada ya apunta a Hollywood: “La latinidad es el ritmo que vive en mi cuerpo, los sabores que moldearon mi infancia”, dijo.

Este año, su papel como villana en la película “Superman: Legacy” la posiciona como una de las latinas que no solo aparece frente a la cámara, sino que además puede definirla. En un medio que durante décadas ha contado con pocos rostros latinoamericanos fuertes, su llegada marca un cambio de tono.

Edgar Ramírez: veteranía y representación latina

Por su parte, Ramírez, ya con una carrera consolidada, aparece en el portafolio de Vogue como uno de los latinos que “marcan la pauta” en Hollywood.

Con una filmografía que incluye títulos de impacto internacional y una nominación al Emmy, el actor venezolano define sus raíces latinas como: “la facilidad y la calidez natural con la que expresamos nuestras emociones”.

El nacido en San Cristóbal no solo actúa, sino que desde su posición visibiliza que ser latino en Hollywood significa también generar historias, tomar espacios de creación y no solo esperar a que le lleguen los papeles.