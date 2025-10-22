Yoelbis González: El jinete que no descarta la victoria el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo, el Hipódromo de La Rinconada se viste de gala para una nueva jornada de carreras. Se espera que el jinete profesional Yoelbis González sea, una vez más, uno de los protagonistas centrales, pues tiene un total de cinco compromisos en la reunión 41.

La cartelera del último domingo de octubre ofrecerá 13 competencias, que incluyen la máxima prueba: el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), que se disputará como sexta válida con la participación de 18 ejemplares.

El jinete oriundo de La Guaira ya sumó cinco pruebas selectivas en lo que va de temporada. En esta ocasión, tiene un compromiso importantísimo. Luego de un breve descanso en la mañana de ajustes, González conversó con el equipo de Meridiano Web y esto fue lo que dijo.

Compromisos: La Rinconada Carrera Reunión 41

Yoelbis, abre la jornada con el ejemplar My Returning Mate de Don Cesar Cachazo.

- Este caballo viene de un muy buen segundo lugar la semana pasada. Mantiene sus condiciones físicas; de hecho, es un ejemplar que no disminuye su estado. Esperamos concretar la victoria en esta ocasión.

Para el 5y6 nacional desde la misma primera válida tienes el compromiso con Ralfchristopher con el número dos en la gualdrapa.

- Este caballo ha mostrado una mejoría progresiva a través de sus carreras. Dado que ahora corre contra ejemplares de su mismo nivel, en un lote parejo, esperamos una gran evolución en esta ocasión.

La tercera válida tiene en esta ocasión tu tercer compromiso consecutivo en el lomo de la yegua Princess Atena.

-Una yegua que considero que su última carrera hay que tacharla ya que fue un barrial, muchos inconvenientes y esperamos que esta carrera lo haga mucho mejor.

El Chema un ejemplar que el entrenador William Laya te da para montarlo por primera vez y que es parte de la nómina de la cuarta válida.

-Sí, este caballo debutó muy bien pero luego su más reciente no fue muy buena. Para esta ocasión el caballo se ve con muy buenas condiciones en cancha y pesamos que lo va hacer muy bien.

Clásico Simón Bolívar: La Rinconada Grado Uno Sexta Válida

La prueba de cierre Clásico Internacional Simón Bolívar y eres parte de ella por intermedio del ejemplar Vino Tinto.

- Agradezco primeramente a Dios por permitirme gozar de la salud y la dicha de disfrutar este clásico de Grado Uno. Será un evento espectacular el domingo y contará con música en vivo luego de las carreras.

Tengo el compromiso con Vino Tinto, quien sale por el puesto de pista número 18. El caballo viene de un excelente segundo lugar en el Clásico Jockey Club. Pienso que es el que mejor se desempeña en esta distancia, y aunque respetamos el lote en esta carrera pareja, esperamos tener toda la suerte del mundo y hacer la mejor carrera posible, incluso ganar, que es lo que buscamos primero con Dios.

Recuerden venir este domingo, disfruten, pues pasaremos una tarde muy buena