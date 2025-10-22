José Alejandro Rivero confía en la genética para decidir la prueba clave en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El trabajo de Meridiano Web no se detiene. Este domingo, el Hipódromo prepara una cartelera de 13 competencias, cuya prueba central es el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) en un recorrido de 2.400 metros.

La principal función de nuestro equipo es llevar la información de primera mano desde el mismo óvalo de Coche. Allí, jinetes y entrenadores dan lo mejor de sí semana a semana para destacar en un mundo competitivo donde se debe aprovechar al máximo cada oportunidad.

Entrevista: La Rinconada Carreras Reunión 41

El jinete José Alejandro Rivero asume siete importantes compromisos en la reunión 41. Sin dudar, él analizó el chance de cada uno de sus montados, capaz de ofrecer información clave a la afición hípica.

Rivero, arrancas tu jornada laboral en la segunda carrera de la tarde con la potra Italica.

-Tuve la oportunidad de debutar a esta yegua, y aunque no corrió mal, aflojó un poco. Ahora regresa a mis manos y ha trabajado muy bien para esta ocasión. Esperamos que en este tiro demuestre una excelente actuación y se desenvuelva de forma óptima.

Acto seguido serás el encargado de montar al potro Raycharles en yunta con Carlos Luis Uzcátegui.

-Este ejemplar viene de llegar segundo prácticamente al mismo lote, considero que uno de los grandes aspirantes de esta carrera. Ajustó super bien y con un poco de suerte esperamos decidir.

A la 1:50 de la tarde se va correr la cuarta carrera y por tercera ocasión tienes la oportunidad de montar al ejemplar Snujake.

- Considero que este ejemplar posee mucha calidad; es la tercera vez que lo monto. Creo que su actuación anterior no fue la esperada porque sintió el rigor de la reaparecida. Se mantiene en condiciones impecables, y esperamos que nuestro caballo consiga una buena participación en esta carrera que es un poco exigente.

La importada She A Baddie (Usa) baja al tiro de 1.400 metros y tu serás el encargado de conducirla.

- Este ejemplar viene de enfrentarse a la yegua Fast Sensations, ganadora de muchas pruebas selectivas. Nuestra incógnita ahora radica en el tiro de 1.400 metros, pues viene de correr en 2.000. Sin embargo, ella es superior al lote y, con un poco de suerte, puede decidir el triunfo en esta gran carrera.

Ya para el 5y6 nacional a la altura de la tercera válida estarás en el lomo de la yegua Luna Nueva que reaparece luego de 231 días.

-Sí, ella va reaparecer me da la oportunidad el entrenador Salvador con este ejemplar al cual espero que supere la reaparecida y haga una buena actuación.

Otro ejemplar que reaparece y que serás el encargado de montarlo Martinlouis del trainer Carlos Luis Uzcátegui.

-Sí, el también va reaparecer en mis manos. Viene con bastantes trabajos y esperamos que tenga una excelente reaparecida e incluso haga una buena actuación.

Último Compromiso: La Rinconada Clásico Jinete Caballo

Para cerrar, Clásico Internacional Simón Bolívar en recorrido de 2.400 metros con el compromiso del ejemplar Rockville.

- Aprovecho la ocasión para invitarlos este domingo al Hipódromo La Rinconada. El hipódromo contará con varios eventos de calidad como parte de la celebración de este importante clásico, que considero el mejor del hipismo venezolano."

Tengo la oportunidad de estar presente con el ejemplar Rockville y agradezco a todas las conexiones, y a Dios, por permitirme montar una vez más en este gran clásico. El caballo se siente muy bien, cuenta con un buen pedigree para esta distancia y viene de cuatro carreras consecutivas. Posee físico, condición, en fin, todo para la carrera.

Sabemos que la competencia no es fácil; todos buscamos la victoria. Solo esperamos que nuestro ejemplar consiga una buena participación y quizás hasta decida el resultado. Éxitos y bendiciones para todos