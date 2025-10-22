Un sueño hecho realidad: Así habla Winder Véliz de su primera participación en el Clásico Simón Bolívar

Suscríbete a nuestros canales

El siempre destacado jockey aprendiz Winder Véliz estuvo este miércoles en horas de la mañana y aprovechó su tiempo de descanso para ser entrevistado para Meridiano Web acerca de su primera participación en la edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), a disputarse en la 13ra, sexta válida para el juego del 5y6 Nacional de la cuadragésima primera reunión.

Sin duda alguna, un sueño totalmente hecho realidad para este látigo nativo de San Fernando de Apure en estar presente en el magno evento del hipismo venezolano por lo que es primordial para su campaña en el óvalo de Coche.

Winder Véliz: Primera Participación Clásico Simón Bolívar (GI) Yasiel La Rinconada

Saludos Winder, ante todo agradecido por entrevistarte. Vamos a conversar acerca de tu primera participación de este importante Clásico Internacional Simón Bolívar (GI). Allí vas a montar al castaño Yasiel, entrenado por Jorge Salvador.

-Muy buenos días. Primeramente, agradecido con Dios, con su propietario y su entrenador en la oportunidad de conducir al ejemplar Yasiel. Es un caballo que vengo de ganarlo, se siente muy bien. Ahora vamos para el magno evento.

De verdad que estoy agradecido porque es primera vez que estaré compitiendo en un Simón Bolívar. Una carreja muy pareja donde están presente 18 ejemplares. Una carrera difícil y es primera vez que voy a correr en esta distancia (2.400 metros).

Gracias de verdad, a todas esas personas que hicieron lo posible para que yo esté acá en el Hipódromo Internacional La Rinconada, al Superintendente Nacional de Actividades Hípicas por la oportunidad de este magno evento.

Quiero invitar a toda la afición hípica que venga al hipódromo La Rinconada para que nos acompañen este domingo, que va a ser un bonito día y vamos a tener un magno evento que será una de las experiencias y una de las carreras selectivas más importante de nuestro país.