La Rinconada: Entérate lo que dice Rafael Cartolano de Arrebol para el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)

La mañana de este miércoles 22 de octubre del 2025, el equipo de Meridiano Web, estuvo presente en la jornada de ajustes en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, para conversar con los protagonistas de la reunión 41 del tercer meeting a disputarse el día domingo 26 de octubre.

Uno de los protagonistas para la reunión hípica dominical, es el entrenador Rafael Cartolano, quien tendrá dos ejemplares presentados para la jornada dominical, pero uno de ellos es el zaino Arrebol que estará presente en la edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) y saldrá por el puesto de pista número 6.

Entrevista en vivo: Rafael Cartolano Clásico Internacional Simón Bolívar

El entrenador Cartolano, conversó en entrevista para este medio digital sobre las condiciones del ejemplar para la carrera más importante del calendario hípico y esta fue su impresión

Trainer buenos días y un gran saludo para usted. Cuenta con dos ejemplares presentados para la reunión 41. Comienza con Grandiossus en la primera carrera, con la monta de Robert Capriles.

-Muy buenos días y un gran saludo para toda la afición hípica. Aprovechando para invitar este próximo domingo a las instalaciones de nuestro hipódromo para disfrutar de la tan esperada carrera (Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)).

Comienzo en la primera competencia con el ejemplar Grandiossus que, en esta oportunidad estrena el implemento Gríngola. Esperemos y aspiramos que lo hagamos en buena lid.

Por último, para la carrera especial del calendario hípico como lo es el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), a la altura de la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional. Allí tendrá el compromiso de presentar al zaino cuatroañero Arrebol, con la conducción también del “Misil” Capriles y reaparece luego de un corto paro de 35 días sin correr ¿Qué nos puedes comentar acerca de las condiciones físico atlética de este ejemplar?

-Este ejemplar se encuentra muy bien. Sé que todos andan muy bien y aspiran ganar esta carrera. Esperamos que Arrebol haga una excelente actuación, pero como vamos para el 5y6 aprovecho para decirles que no lo dejen de colocarlo en su cuadro, a ver si logramos estar en el tope del marcador.

Cartolano: Tercera Participación Clásico Simón Bolívar (GI)

En la presente entrevista, el trainer Cartolano mencionó que ésta es su tercera participación para la presente edición del Simón Bolívar (GI) pues en la edición 78 disputado del año 2024 participó con la yegua Daniela Runner que llegó segunda y el ejemplar Templario que figuró quinto.