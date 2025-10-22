¡Debutan con pie derecho! Las chamas vencen a Chile en el Sudamericano U17

Suscríbete a nuestros canales

La selección femenina de baloncesto Venezuela Sub-17 arrancó con una victoria de peso su participación en el Campeonato Sudamericano de la categoría, que se disputa en Asunción, Paraguay. En un vibrante encuentro de estreno, las chamas lograron remontar y superar a su similar de Chile con un marcador final de 58-54.

El triunfo en el debut es fundamental para las aspiraciones venezolanas de avanzar a las fases finales y, lo más importante, de obtener uno de los tres cupos clasificatorios para el Campeonato FIBA Sub-18 de las Américas de 2026.

Remontada de carácter para el 58-54

El partido fue una montaña rusa de emociones, caracterizado por una fuerte batalla defensiva. Venezuela tuvo que remar contracorriente desde el inicio.

Chile cerró el primer cuarto con una ventaja de 17-12 y amplió esa diferencia a ocho puntos (35-27) al medio tiempo. Sin embargo, las guerreras venezolanas mostraron un gran carácter y ajuste táctico en la segunda mitad. Redujeron la brecha a solo tres puntos al finalizar el tercer cuarto (45-42 a favor de Chile), sentando las bases para una espectacular remontada en el último período. Finalmente, superaron a las chilenas con una defensa asfixiante y una ejecución ofensiva precisa para asegurar el marcador final de 58-54.



El quinteto abridor que marcó la pauta

El cuerpo técnico de la FVB confió en un quinteto abridor que puso el corazón en la cancha:

Astrid Inojosa

Greidysmar Camacaro

Albanys Ramírez

Alexandra Cabeza

Estefani Pérez

Estas jugadoras, junto al resto del equipo, sentaron el tono de la intensidad defensiva que fue clave para neutralizar el ataque chileno en la segunda mitad.



Objetivo: el campeonato FIBA U18

La victoria ante Chile es un paso firme en la fase de grupos y un impulso anímico crucial. Cada triunfo en esta etapa acerca a la Venezuela Sub-17 a su meta principal: terminar entre las tres primeras selecciones para obtener su pase al Campeonato FIBA U18 de las Américas. Las chamas demostraron que su fortaleza reside en la perseverancia y la capacidad de luchar hasta el último segundo.