LVBP: Magallanes y Caribes se quedan nuevamente sin jugar en San Cristóbal

Situación delicada y nada ideal para Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui. Este domingo 7 de diciembre se ha suspendido de manera oficial el primer juego de la serie de dos compromisos que iban a disputar ambas novenas en el Estadio Metropolitano de San Cristóbal, Estado Táchira, debido a las lluvias que han azotado la zona.

Esta suspensión marca la segunda postergación sufrida para esta especial serie, que en un principio debía jugarse sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Ante algunos problemas logísticos, se decidió correr un día la realización de estos compromisos, que finalmente tuvieron como fechas definitivas domingo 7 y lunes 8 de diciembre.

La lluvia, protagonista en Táchira

En horas de la mañana, la capital del Estado Táchira fue azotada por la lluvia, lo que deterioró el estado del terreno de juego. Si bien se hicieron esfuerzos importantes durante semanas para acondicionar el estadio, las condiciones se complicaron, y la inexperiencia para resguardar el recinto hizo que el juego no pudiera iniciar a la hora pautada (1:00 PM).

Ante esta situación, se anunció que la nueva hora de "play ball" sería a la 1:30 PM. Sin embargo, cuando ambas novenas se preparaban para iniciar, la lluvia apareció de nuevo. La lona tardó en tapar el diamante, y las condiciones del campo empeoraron rápidamente. Ante la imposibilidad de jugar de noche, por fallas en la luz artificial, se decidió suspender el compromiso.

De esta manera, tanto Magallanes como Caribes se ven afectados con dos días seguidos sin ver acción. De momento, no se ha anunciado cómo se reprogramará este duelo, pero todavía queda una esperanza de ver pelota en San Cristóbal, ya que para este lunes 8 de diciembre está pautado el que debía haber sido el segundo duelo de la serie.