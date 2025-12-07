LVBP: Magallanes se refuerza con la firma de un lanzador venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Momentos decisivos en la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Cuando restan menos de 20 compromisos en el calendario de los equipos, la tabla de posiciones se aprieta cada vez más, por lo que las organizaciones siguen en búsqueda de piezas que puedan ayudarlos a clasificar al Round Robin.

Uno de los equipos que se encuentra en plena batalla son los Navegantes del Magallanes. De la mano de Yadier Molina, los carabobeños han logrado vivir un pequeño resurgir, que los mantiene con posibilidades muy serias de avanzar. Justamente, en pro de este objetivo, los filibusteros cerraron la firma de un interesante brazo que podría ser de mucha ayuda en la etapa decisiva del torneo.

Williander Moreno firma con "La Nave"

Según reporta el periodista Ignacio Serrano, el lanzador derecho de 26 años de edad, Williander Moreno, ha firmado con los Navegantes del Magallanes para este cierre de temporada. El aragüeño fue dejado en libertad por Caribes de Anzoátegui anteriormente, luego de una complicada 2024/25, en la que dejó efectividad de 9.00 en tan solo 6.0 innings de labor, todos como relevista, en los que recibió seis carreras limpias.

Williander Moreno fue firma de los Tigres de Detroit en Estados Unidos, y estuvo con el equipo de Michigan hasta el año 2023. De por vida en MiLB, dejó foja de 15-17, efectividad de 4.15 y 232 ponches en 264.2 entradas de labor. Un brazo inesperado, pero con características interesantes para los filibusteros.