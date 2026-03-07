Clásico Mundial: Edición 2026 ya supera las expectativas de 2023 en el pitcheo

Suscríbete a nuestros canales

El pitcheo ha comenzado a robarse el protagonismo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. En apenas los primeros días del calendario, el torneo ya acumula cuatro blanqueadas, una cifra que sorprende por su rapidez si se compara con la edición anterior del campeonato en 2023.

Durante todo el Clásico Mundial de 2023 se registraron también cuatro partidos sin permitir carreras. Ahora, el torneo de 2026 alcanzó esa misma cantidad en sus primeras jornadas, lo que refleja el alto nivel que están mostrando varios cuerpos de lanzadores en esta edición que promete ser histórica, según la periodista de MLB, Sarah Langs.

El Clásico Mundial de Béisbol siempre ha sido un escenario dominado por ofensivas explosivas y estrellas acostumbradas a producir carreras en Grandes Ligas. Sin embargo, el inicio de este certamen de 2026 ha mostrado una tendencia diferente: el pitcheo ha impuesto condiciones en estas primeras de cambio.

Las blanqueadas registradas hasta ahora evidencian la calidad de los abridores y relevistas que representan a sus selecciones a pesar de las limitaciones. Los lanzadores han logrado controlar ofensivas que, en el papel, cuentan con poder y experiencia dentro del terreno de juego.

Este fenómeno también habla del nivel de preparación con el que llegaron varios equipos al torneo. Los staffs de pitcheo han mostrado buena planificación, dominio de la zona de strike y capacidad para trabajar en momentos de presión. Asimismo, se tiene que resaltar la planificación que han ejecutado los cuerpos técnicos.

Para los aficionados, este inicio de torneo ofrece un contraste interesante con lo que se vio en 2023. Aquella edición estuvo marcada por ofensivas oportunas y marcadores más abiertos, mientras que en 2026 el equilibrio parece inclinarse hacia los lanzadores.

Finalmente, a medida que avance el campeonato, quedará por ver si esta tendencia continúa o si los bateadores comienzan a ajustar para hacerle más daño a los lanzadores en este Clásico Mundial 2026.