Clásico Mundial: Brasil establece un alarmante récord tras su derrota ante Estados Unidos

El debut de Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 el pasado viernes 6 de marzo, quedó marcado por una noche difícil en el montículo. El cuerpo de lanzadores del conjunto sudamericano concedió 17 boletos frente a Estados Unidos, una cifra que terminó siendo determinante en la derrota 15 carreras por 5 durante el primer compromiso del torneo para ambas selecciones.

Más allá del marcador abultado, el dato que llamó la atención fue el nuevo récord negativo que dejó el cotejo. El conjunto brasileño superó la anterior marca histórica de más bases por bolas concedidas en un juego del torneo, establecida por Gran Bretaña con 16.

La falta de control de los lanzadores terminó abriendo constantemente las puertas para la ofensiva estadounidense que, para muchos, es la mejor de este certamen y no es para menos, ya que sus credenciales así lo respaldan.

Brasil – Clásico Mundial de Béisbol

El encuentro comenzó con expectativas para el equipo brasileño, que buscaba competir ante una de las selecciones más impactantes de la cita mundialista. Sin embargo, desde las primeras entradas quedó claro que el control desde el montículo sería un problema serio y que, si no logran modificarlo, no podrán cumplir con las expectativas.

Los lanzadores brasileños tuvieron dificultades para encontrar la zona de strike y eso se reflejó rápidamente en la estadística. Los bateadores estadounidenses aprovecharon cada oportunidad para embasarse y poco a poco ampliaron la ventaja en el marcador para asegurar con más calma la primera victoria.

Estados Unidos mostró paciencia en el plato, obligando a los lanzadores rivales a lanzar más de lo previsto y capitalizando cada boleto otorgado. Con corredores constantemente en base, la ofensiva norteamericana logró producir carreras en varios episodios.

El récord negativo de 17 boletos no solo superó la marca anterior de Gran Bretaña en el torneo, sino que también dejó en evidencia uno de los principales retos que deberá corregir Brasil si quiere mantenerse competitivo en el campeonato.

Finalmente, la selección de Brasil debe mejorar lo sucedido en esta primera presentación lo antes posible, con la finalidad de pelear por uno de los dos puestos clasificatorios a la siguiente ronda del Clásico Mundial 2026.