Todo listo para el comienzo de la SPB por Meridiano Televisión

La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) inicia este sábado 7 de marzo con la quinta temporada de su historia. Una zafra que tuvo un cambio de última hora, luego de que la Junta Directiva informara que Frontinos del Táchira no participaría de esta edición, la zafra 2026 del baloncesto profesional criollo pasó de tener una fase regular con dos conferencias a una en donde se medirán todos contra todos.

Calendario de la primera jornada de la SPB

En total serán 13 equipos que desde este 7 de marzo se medirán en justa por el título que posee en este momento, Gaiteros del Zulia. Para esta jornada inaugural se jugarán seis compromisos:

Trotamundos de Carabobo recibe a Diablos de Miranda (6:00 p. m.); Pioneros del Ávila será local ante Cocodrilos de Caracas (6:00 p. m.)

Spartans Distrito Capital chocará contra los visitantes, Centauros de Bolívar (6:00 p. m.)

Piratas de La Guaira se medirá a Guaiqueríes de Margarita en el Domo José María Vargas (7:00 p. m.)

La “Caldera del diablo” verá como Marinos de Anzoátegui se mide a Panteras de Miranda (7:00 p. m.)

El campeón, Gaiteros del Zulia recibe en el P.E.B.A a Héroes de Falcón (7:00 p. m.).

El duelo por Meridiano

El partido que abrirá el telón de esta SPB para Meridiano Televisión y meridiano.net será ni más ni menos que Piratas de La Guaira contra Guaiqueríes de Margarita desde las 7 de la noche. Un duelo de altísimo calibre en todas las líneas.

Si pasamos por los banquillos tenemos a dos ex seleccionadores de nuestro país, Fernando Duró (Guaiqueríes) y Néstor García (Piratas). Luego en el tabloncillo figuras del más alto nivel nacional e importadas, donde podemos mencionar a: Tavario Miller, Gelvis Solano y Pedro Chourio (por el lado de los insulares). Mientras que por Piratas destacamos a Emmanuel Little, Osbel Caraballo y Ricky Tarrant.