SPB 2026 en vivo: El baloncesto criollo se verá por Meridiano Televisión con juegos exclusivos

Por Andrea Matos Viveiros

La SPB dirá presente en Meridiano Televisión desde este 7 de marzo. Con 14 equipos compitiendo por el título, un staff de narradores y comentaristas especializados y la mayor cobertura multiplataforma, el canal de los especialistas en deportes promete una experiencia total.

Transmisiones exclusivas en Meridiano Televisión

Meridiano Televisión transmitirá en vivo y en señal abierta gratuita los mejores encuentros de la SPB, ofreciendo cada semana acción directa desde la ronda regular hasta la gran final.

Además, los fanáticos podrán disfrutar de los juegos en alta definición a través de plataformas como Simpleplus, InterGo, NetunoGO y Aba TV GO, garantizando cobertura total para todos los seguidores del baloncesto criollo.

Equipos participantes y formato 2026

La temporada contará con la participación de clubes tradicionales.

Conferencia Occidental : Brillantes del Zulia, Cocodrilos de Caracas, Frontinos del Táchira, Gaiteros del Zulia, Héroes de Falcón, Pioneros del Ávila, Trotamundos de Carabobo

Brillantes del Zulia, Cocodrilos de Caracas, Frontinos del Táchira, Gaiteros del Zulia, Héroes de Falcón, Pioneros del Ávila, Trotamundos de Carabobo Conferencia Oriental: Centauros de Bolívar, Diablos de Miranda, Guaiqueríes de Margarita, Marinos de Anzoátegui, Panteras de Miranda, Piratas de La Guaira, Spartans Distrito Capital

El torneo se jugará bajo el formato de “Todos contra Todos” en la ronda regular, con un total de 24 partidos por equipo, seguido del emocionante Play-In y playoffs al mejor de siete juegos, hasta llegar a la tan esperada Gran Final.

No te pierdas ni un segundo de la SPB 2026. Vive cada cesta, cada jugada y cada emoción por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.