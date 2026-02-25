SPB: Luis "El Tsunami" Bethelmy regresa a Cocodrilos de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Cocodrilos de Caracas hace oficial el regreso de su gran capitán y referente histórico, Luis Bethelmy, para la temporada 2026 de la SPB. Tras conquistar tres anillos con la organización (2008, 2010 y 2013), el ala-pívot guireño vuelve a casa para aportar su jerarquía y liderazgo.

A sus 39 años, el "Tsunami" llega en plena vigencia. Recientemente, el legendario jugador hizo historia al superar los 5,000 rebotes de por vida, un hito que comparte únicamente con figuras como Axiers Sucre y Richard Lugo. Con un palmarés que incluye copas internacionales y títulos con la Selección Nacional, su presencia en la pintura y el perímetro promete ser el motor del conjunto capitalino este año.