Estos artistas venezolanos ganaron el Premio Nacional de Cultura

Suscríbete a nuestros canales

La escena cultural venezolana celebró este 23 de febrero de 2026 el anuncio oficial de los Premios Nacionales de Cultura 2024-2025, un reconocimiento que honra la trayectoria, el talento y la dedicación de artistas, gestores y referentes de diversas disciplinas culturales del país.

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, fue el encargado de dar a conocer la lista de galardonados a través de su cuenta oficial en Instagram, destacando la diversidad artística y el impacto histórico de sus obras en la identidad cultural venezolana.

El Premio Nacional de Cultura honró la trayectoria

Los Premios Nacionales de Cultura son el máximo reconocimiento otorgado por el Estado venezolano a las figuras que han dejado una huella indeleble en las artes y el pensamiento cultural del país.

Este año, los ganadores representan un abanico amplio de expresiones creativas y van desde pintura y artesanía hasta música, literatura y circo.

Entre los nombres más resonantes se encuentran:

Efraín Nicolás López González (Chepín López) , reconocido en Artes Plásticas por sus seis décadas plasmando historia y simbolismo a través del color y la forma.

, reconocido en Artes Plásticas por sus seis décadas plasmando historia y simbolismo a través del color y la forma. Rosaura Funes Ramos en Artesanía, por mantener viva la tradición ancestral de la muñequería venezolana.

por mantener viva la tradición ancestral de la muñequería venezolana. Tarik Souki Farías, galardonado en Cine, figura clave en la educación cinematográfica y la promoción del cine como arte nacional.

Voces y saberes que inspiran

Además de los galardonados principales, el ministerio otorgó menciones honoríficas a agentes culturales que han sido pilares en sus comunidades y saberes tradicionales. Entre ellos destacan:

José Nicolás Agüero , por su labor en la promoción de la tradición de construir papagayos como acto de identidad cultural.

, por su labor en la promoción de la tradición de construir papagayos como acto de identidad cultural. Domingo Rogelio León, poeta y defensor de la oralidad ancestral chaima.

Glorias artísticas

Como complemento a los Premios Nacionales de Cultura, se anunciaron también las menciones Glorias Artísticas de Venezuela, distinciones especiales a figuras cuya carrera ha marcado generaciones. Entre los homenajeados se encuentra: