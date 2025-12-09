Joropo venezolano es declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial

Suscríbete a nuestros canales

El tradicional joropo venezolano obtuvo este 9 de diciembre de 2025 un reconocimiento que trasciende fronteras. El Comité de la UNESCO lo inscribió oficialmente en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Con esta declaratoria, una de las expresiones culturales más representativas del país que contiene música, canto, danza y tradición, asciende a un reconocimiento global, reforzando su valor como símbolo eterno de identidad.

Joropo venezolano: una cultura que hoy suena en el mundo

El joropo no es solo música, es una fusión viva de herencias indígenas, africanas y europeas que se gestó en los llanos venezolanos. Su sonido se conforma con una mezcla de instrumentos emblemáticos: arpa, cuatro, maracas, bandola y violín.

En su danza, los zapateos marcan el ritmo del alma venezolana, mientras las letras narran vivencias del campo, historias de amor, nostalgias, alegrías y luchas cotidianas.

Este género no se limita a una sola región o estilo, existen variantes como: el joropo llanero, andino, oriental, central; cada una con sus matices, su sabor particular y su forma de mantener vivo el legado cultural.

El reconocimiento que marca un antes y un después

Para muchos venezolanos, este anuncio representa justo lo que el país necesitaba. Que el joropo sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, significa que su valor trasciende de lo regional o nacional, convirtiéndose en un patrimonio de todos.

En sus redes sociales, Ernesto Villegas, ministro de la Cultura celebró: “Venezuela comparte con el mundo su joropo, una expresión cuyo origen se remonta al siglo XVII un proceso festivo resultado del contacto entre indígenas, africanos y europeos”.

Esta decisión, que ya venía trabajándose desde el 2024, fue tomada en Nueva Delhi durante la vigésima sesión del organismo, donde reconocieron que “constituye un complejo sistema de saberes que integra poesía, danza y artesanía”.