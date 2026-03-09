CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: Así quedan los resultados en la jornada dominical

Dos encuentros concluyeron por la vía del nocaut 

Por

Meridiano

Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 11:57 pm
Clásico Mundial: Así quedan los resultados en la jornada dominical
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

La jornada dominical de este Clásico Mundial de Beisbol no se guardó absolutamente nada y luego de concluir los recientes desafíos, te mostraremos los resultados de cada uno de ellos a continuación.

NOTAS RELACIONADAS

En este 8 de marzo hubo dos choques que culminaron por la mínima y a su vez, dos que se acabaron temprano por la regla del nocaut: las victorias de República Dominicana y México dos grandes favoritos.

Resultados de la jornada de este domingo en el Clásico Mundial:

- Australia 3-4 Japón

- Colombia 4-7 Cuba

- Países Bajos 1-12 República Dominicana (final en siete innings)

- Gran Bretaña 4-7 Italia 

- Nicaragua 0-5 Israel

- Brasil 0-16 México (final en seis innings)

- Panamá 4-3 Canadá.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Venezuela Shohei Ohtani Juan Soto
Lunes 09 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?