Clásico Mundial: Así quedan los resultados en la jornada dominical

La jornada dominical de este Clásico Mundial de Beisbol no se guardó absolutamente nada y luego de concluir los recientes desafíos, te mostraremos los resultados de cada uno de ellos a continuación.
En este 8 de marzo hubo dos choques que culminaron por la mínima y a su vez, dos que se acabaron temprano por la regla del nocaut: las victorias de República Dominicana y México dos grandes favoritos.
Resultados de la jornada de este domingo en el Clásico Mundial:
- Australia 3-4 Japón
- Colombia 4-7 Cuba
- Países Bajos 1-12 República Dominicana (final en siete innings)
- Gran Bretaña 4-7 Italia
- Nicaragua 0-5 Israel
- Brasil 0-16 México (final en seis innings)
- Panamá 4-3 Canadá.