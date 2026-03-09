Clásico Mundial: ¡Vamos Venezuela! Mira los juegos pautados para este lunes

Suscríbete a nuestros canales

Comienza una nueva semana, pero la emoción del Clásico Mundial de Beisbol 2026 continúa. Por esa razón, te mostraremos los desafíos pautados, para este lunes el evento que tiene al orbe de la pelota paralizado.

Luego de una jornada de descanso, la selección de Venezuela vuelve a la acción con la misión de cosechar su tercera victoria de la fase de grupos, lo que les ayudaría a asegurar su clasificación de forma temprana.

Juegos para este lunes en el Clásico Mundial:

- Corea del Sur vs Australia 6:00am

- Colombia vs Panamá 12:00pm

- República Dominicana vs Israel 12:00pm

- Brasil vs Gran Bretaña 1:00pm

- Venezuela vs Nicaragua 7:00pm

- Cuba vs Puerto Rico 7:00pm

- México vs Estados Unidos 8:00pm.

La hora correspondiente a cada desafío corresponde al horario venezolano.