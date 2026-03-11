CLASICO MUNDIAL DE BEISBOL

Clásico Mundial: ¡El juego del torneo! Así se jugará la última jornada de la primera fase

República Dominicana y Venezuela se verán las caras en Loan Depot Park 

Por

Meridiano

Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 12:40 am
FOTO: CORTESÍA
El encuentro más esperado en la fase inicial del Clásico Mundial de Beisbol 2026 se llevará a cabo este miércoles, 11 de marzo y por ende, a continuación te mostraremos, además de ese, todos los desafíos pautados en esta jornada.

Esta fecha, significará la última de la etapa clasificatoria y solamente se llevarán a cabo tres encuentros: uno del grupo A, otro del B y el último del grupo D; siendo este último el más interesante.

Así se jugará la última jornada de la fase de grupos:

- Canadá vs Cuba 3:00pm

- Italia vs México 7:00pm

- República Dominicana vs Venezuela 8:00pm.

Miércoles 11 de Marzo de 2026
