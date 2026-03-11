MLB

MLB: Martín Pérez se proyecta como un lanzador indispensable para Bravos de Atlanta

La organización estaría considerando usar al grandeliga venezolano en cualquier rol para la temporada 2026

Theoscar Mogollón González
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 09:03 pm
MLB: Martín Pérez se proyecta como un lanzador indispensable para Bravos de Atlanta
Martín Pérez | Foto: Cortesía
A Martín Pérez todavía le queda gasolina en el tanque, y eso es algo que ya saben muy bien los Bravos de Atlanta. En lo que va del Spring Training, la organización ha visto una estupenda versión del lanzador venezolano, algo que le está abriendo las puertas para ser parte del roster de 40 en el inicio de la temporada 2026.

Crecen las opciones para Martín Pérez

Como muchos recordarán, el de Las Matas firmó un contrato de Ligas Menores con invitación a los entrenamientos primaverales. Justamente, desde que se reportó al grupo las cosas le han salido muy a su favor, pues gracias a sus actuaciones está siendo considerado por el manager Walt Weiss.

"Me encanta que esté con nosotros en nuestro campamento. El muchacho todavía puede pichear, realmente", declaró el estratega en días recientes.

Martín Pérez cuenta con dos presentaciones en este Spring Training, y luego de cinco entradas de labor apenas ha tolerado tres indiscutibles y una carrera, con una base por bolas, tres ponches, y 1.80 de efectividad.

Asimismo, otro punto que luce favorable para el venezolano tiene que ver con los problemas físicos de varios de sus compañeros. Por un lado, Joey Wentz acaba de lesionarse gravemente una rodilla; mientras que por otro, Hurston Waldrep y Spencer Schwellemback empezarán la zafra en la lista de lesionados.

En caso de que el oriundo de Guanare finalmente logre entrar en el roster de los Bravos de Atlanta, se convertiría en la principal opción para ser el sexto abridor de la rotación o, incluso, para iniciar desde el bullpen como relevista largo.

