Vuelve al óvalo de Coche el corredor que desafió importante selectiva con Javier Castellano

La primera competencia del domingo en el Hipódromo Internacional La Rinconada presenta un desafío técnico de alto impacto para los aficionados y apostadores. Señor Soñador, un pistero alazán de cinco años, reaparece tras un descanso de 91 días con argumentos sólidos para decidir el triunfo en la apertura de la cartelera.

El retorno de un corredor selectivo: La Rinconada

El pupilo de Riccardo D’Angelo no pisa la arena de Coche en competencias oficiales desde diciembre de 2025. En aquella ocasión, el defensor del Stud "Soñadores" enfrentó el rigor del Clásico Internacional "Javier José Castellano" (Grado I), donde finalizó en la sexta posición bajo la conducción del mismo Javier Castellano, quien acumula cuatro premios Eclipse Award y mas de 5.900 visitas a los recintos de ganadores de Estados Unidos.

Especialista en la distancia: 1.400 metros

Nacido y criado en el Haras Los Caracaros, este hijo de Roger Rocket en Princess Mila cuenta con una campaña breve pero sumamente efectiva de tres victorias en apenas nueve salidas a la pista. El dato clave para este compromiso radica en su desempeño previo sobre el recorrido de 1.400 metros, trayecto que enfrentará nuevamente este domingo. En dicha distancia, el ejemplar registró un triunfo contundente con una ventaja de ocho cuerpos y tres cuartos, tras detener el cronómetro en una marca de 84,4 segundos.

Pieza clave para abrir el telón

Dada su frescura física y su efectividad comprobada en los tiros intermedios, Señor Soñador constituye una unidad obligatoria para las combinaciones de las apuestas exóticas. Su historial en la distancia lo posiciona como un rival de enorme peligro, capaz de capitalizar su potencia desde el salto inicial para comprometer las aspiraciones del resto de los inscritos en la primera competencia no válida.

Tres ejercicios previos: La Rinconada Destacados Datos hípicos

Feb 07 F. Quevedo E/S 14,2 26,1 37,4 (600) 49,3 2P 62,1 4P 76,2/92,4// extraordinarios con remate de 11,3.

Feb 28 J. Medina E/P 16,1 30 43,3 (600) 58,1/ 73,1//89/// de carrerón, muy cómodo con remate de 13,3.

Mar 07 F. Quevedo E/S 14 26,4 38,4 (600) 52,3 2p 66,2/80// cómodo y bien con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.