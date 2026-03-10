MLB: Enmanuel De Jesús recibe una gran noticia por parte de Detroit

Suscríbete a nuestros canales

Enmanuel De Jesús ha vivido un inicio de 2026 realmente soñado. A principios de febrero, se coronó campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con Navegantes del Magallanes; días después, se incorporó a Detroit para vivir su primer Spring Training desde 2023; y ahora, brilló con Venezuela en el Clásico Mundial ante Israel, lo que le valió para recibir una gran noticia.

Según reportó el periodista Efraín Zavarce, Detroit ha tomado la decisión de incluir al lanzador venezolano en el roster de 40 de la organización, decisión tomada luego de que el criollo diera par de muestras de su talento en las últimas semanas.

Enmanuel De Jesús se queda en Detroit

En principio, Enmanuel De Jesús había acordado un contrato de Ligas Menores con Tigres de Detroit, con invitación al campo de entrenamiento. Sin embargo, su primera salida fue muestra de que posiblemente merecía más. El zurdo lanzó 3.1 episodios ante Atlanta, en los que permitió solo dos inatrapables y no permitió carreras limpias.

Luego, en el Clásico Mundial de Beisbol, De Jesús lanzó cinco episodios ante Israel, en los que lució realmente fenomenal, al permitir solo dos inatrapables y una carrera limpia, además de lograr ocho ponches, récord para un lanzador venezolano en este torneo.

Con este par de actuaciones, Enmanuel De Jesús se ha ganado un lugar en el roster de 40 de Detroit, y ahora batallará para iniciar la temporada con el equipo grande y convertirse en parte del cuerpo de lanzadores que estará a disposición del manager A.J. Hinch.