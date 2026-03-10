Farándula

Comenzaron los conflictos en “El Desorden de Marko”: ¿Quién contra quién?

Por

Bárbara Chirino
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 12:28 pm

Cabe recalcar que, la noche del 9 de marzo los ánimos se caldearon entre ellas durante una transmisión en vivo por TikTok

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

En una entrevista para Meridiano con el influencer venezolano, Marko Pérez, a propósito de su nuevo reality show “El Desorden de Marko”, el criollo estuvo acompañado por dos participantes confirmados: Emilio González y Michi Marín.

En medio de la conversación, Pérez reveló que, ya existen diferencias entre Marín y Aigil Gómez, animadora venezolana que fue confirmada días atrás.

Según lo que contó la conocida como ‘Domizolana’, el equipo de Gómez se ha dado a la tarea de ofenderla en redes sociales: “Se ha encargado de poner en los posts sobre mí: ‘Qué fea, ¿dónde la compraron?’, o sea, una cosa tan pasada de moda”.

“Que una mujer esté mandando a su team a ponerle fea a otra me parece una estrategia tan poco inteligente”, agregó. Al mismo tiempo, Marín confirmó que ya había abordado el tema con Aigil: “No me parece positivo darle ese mensaje a las mujeres que están allá afuera”.

Cabe recalcar que, la noche del 9 de marzo los ánimos se caldearon entre ellas durante una transmisión en vivo por TikTok.

¡Mira la entrevista y entérate de todo el conflicto!

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Martes 10 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?