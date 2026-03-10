Comenzaron los conflictos en “El Desorden de Marko”: ¿Quién contra quién?

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista para Meridiano con el influencer venezolano, Marko Pérez, a propósito de su nuevo reality show “El Desorden de Marko”, el criollo estuvo acompañado por dos participantes confirmados: Emilio González y Michi Marín.

En medio de la conversación, Pérez reveló que, ya existen diferencias entre Marín y Aigil Gómez, animadora venezolana que fue confirmada días atrás.

Según lo que contó la conocida como ‘Domizolana’, el equipo de Gómez se ha dado a la tarea de ofenderla en redes sociales: “Se ha encargado de poner en los posts sobre mí: ‘Qué fea, ¿dónde la compraron?’, o sea, una cosa tan pasada de moda”.

“Que una mujer esté mandando a su team a ponerle fea a otra me parece una estrategia tan poco inteligente”, agregó. Al mismo tiempo, Marín confirmó que ya había abordado el tema con Aigil: “No me parece positivo darle ese mensaje a las mujeres que están allá afuera”.

Cabe recalcar que, la noche del 9 de marzo los ánimos se caldearon entre ellas durante una transmisión en vivo por TikTok.

