Samuel Marín al acecho de los 100 triunfos: Sus montas para este miércoles en Tampa Bay Downs

Para este miércoles 11 de marzo, el hipódromo de Tampa Bay Downs presenta una emocionante cartelera de nueve competencias, con hora de inicio las 12:20 p.m. (ET). En su año centenario, las carreras en el óvalo de Oldsmar mantienen cautivada a la comunidad hípica latina, especialmente por el desempeño de sus figuras.

Samuel Marín, el fusta venezolano que se ha erigido como el "mandamás" del circuito esta temporada, se encuentra a solo cinco victorias de alcanzar la redonda cifra de 100 triunfos en la campaña. Con una impresionante ventaja de 32 éxitos sobre su compatriota Samy Camacho, Marín buscará ampliar la brecha este miércoles, donde cumplirá compromisos en todas las carreras programadas.

Las montas de Samuel Marín en Tampa Bay Downs

La ruta hacia los 100 triunfos comienza en la primera carrera con la yegua de seis años Capture Darling, defensora del establo de José Vargas cotizada 5-2 en un Claiming de $5,000 sobre 1,200 metros.

En la segunda, Marín conducirá al potro de tres años Pass And Go en un Maiden Claiming de $32,000 (1,400 metros), partiendo como el favorito del Morning Line con 5-2. Inmediatamente después, en la tercera, estará sobre la potra Long Gone Sally (8-5), quien enfrentará a rivales experimentadas en un Optional Claiming de $12,500.

Para el resto de la tarde y el popular Ultimatum 6 (Pick 6), estos son sus montas: