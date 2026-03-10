Victor Wembanyama redefine el dominio desde el salto inicial

Suscríbete a nuestros canales

En una liga de gigantes, Victor Wembanyama ha elevado el concepto de ventaja física a un nivel estadísticamente absurdo. Según datos de Automatic NBA, el pívot de los San Antonio Spurs está firmando una temporada histórica en el círculo central, logrando ganar el 92.7% de sus saltos entre dos.

Con 38 éxitos en 41 intentos, "Wemby" no solo lidera la liga, sino que ha establecido una brecha abismal respecto a sus perseguidores, convirtiendo el inicio de cada partido y cada posesión dividida en una garantía casi absoluta para su equipo.

Una ventaja sin competencia

La supremacía del joven francés en las alturas no tiene comparación en la actualidad. Mientras que Wembanyama encabeza la lista con su asombroso 92.7%, el resto de los especialistas de la liga se encuentran en un escalón muy inferior. Mark Williams ocupa la segunda posición con un respetable 77.4%, seguido por Jusuf Nurkic, quien registra un 70.0%. El top 5 lo completan Bam Adebayo con un 68.6% y Nic Claxton, quien cierra el grupo con un 64.9% de efectividad.

Esta diferencia de más de 15 puntos porcentuales sobre su perseguidor más cercano resalta no solo sus 2.24 metros de estatura, sino también una capacidad de reacción y envergadura que obligan a los rivales a realizar esfuerzos extraordinarios para siquiera rozar el balón.

Los tres "intocables": ¿Quiénes vencieron al gigante?

A pesar de su dominio casi total, el historial de Wembanyama esta temporada registra tres únicas derrotas en el salto. Un selecto grupo de tres jugadores ha logrado lo que el 92% de la liga ha fallado: la veteranía física de Andre Drummond, la técnica de Jusuf Nurkic (quien curiosamente es el tercero con mejor porcentaje de la liga) y el salto explosivo de Trey Murphy III, quien protagonizó la gran sorpresa al desafiar la longitud pura del galo.