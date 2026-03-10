Real Madrid vs. Manchester City: El nuevo "clásico" de Europa

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un duelo de titanes se ha convertido en la cita obligatoria del calendario futbolístico mundial. Mañana, cuando el balón ruede en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid y el Manchester City sellarán un hito sin precedentes: será la primera vez en la historia de la UEFA Champions League que una eliminatoria de fase de eliminación directa (KO tie) se disputa durante cinco años consecutivos.

Desde la temporada 2021-22, el destino de la Orejona ha pasado inevitablemente por este cruce, consolidándolo como el enfrentamiento que define la jerarquía del fútbol europeo en la era moderna.

Un lustro de hegemonía compartida

Lo que antes era una eventualidad, ahora es una tradición. Esta racha de cinco años consecutivos supera cualquier rivalidad previa en el formato actual de la competición. Ni el histórico cruce entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, ni los duelos frecuentes del FC Barcelona contra el Chelsea o el PSG, lograron mantener una regularidad tan prolongada en rondas definitivas.

Este dominio se refleja en el palmarés reciente: en tres de las últimas cuatro ediciones, el ganador de esta llave terminó levantando el trofeo o llegando a la gran final, confirmando que este duelo es, en la práctica, una "final anticipada".

El choque de dos modelos

La relevancia de este récord no es solo estadística, sino narrativa. Representa el choque constante entre la mística histórica del Real Madrid y la perfección sistémica del Manchester City.

2022: La remontada épica de los blancos en el Bernabéu.

2023: La exhibición de superioridad de los Sky Blues en el Etihad.

2024: La resistencia numantina de Madrid en los penaltis.

2025: El ajustado duelo táctico que mantuvo la paridad.

2026: El capítulo que romperá el empate histórico tras un lustro de enfrentamientos.

Con este récord, el Real Madrid y el Manchester City no solo buscan un pase a la siguiente ronda, sino que reclaman su lugar como los dueños absolutos de la competición de clubes más prestigiosa del planeta.