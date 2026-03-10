Fernando Tatis Jr. escribe su nombre en la historia dorada del Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La ofensiva de la República Dominicana ha encontrado en Fernando Tatis Jr. a su motor histórico. En una exhibición de poder puro durante la actual edición de 2026, "El Niño" ha grabado su nombre en el libro de récords del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) al protagonizar una de las actuaciones individuales más dominantes que se han visto en el torneo.

Con una jornada de seis carreras remolcadas, Tatis Jr. no solo guio la victoria de su selección, sino que se unió a un grupo ultraexclusivo de leyendas que han logrado cargar con el peso ofensivo de sus equipos en un solo encuentro.

Al acecho de "The Kid"

La marca establecida por Tatis Jr. lo sitúa en la cima histórica del certamen, igualando lo hecho por el mexicano Adrián González en la edición de 2009. Ambos jugadores comparten ahora la segunda mayor cantidad de carreras impulsadas en un solo partido en la historia del Clásico.

Por encima de ellos solo sobrevive el registro legendario de Ken Griffey Jr., quien en 2006 remolcó siete anotaciones, estableciendo un estándar que ha permanecido intocable durante dos décadas.

Ken Griffey Jr. (2006): 7 carreras remolcadas.

Adrián González (2009): 6 carreras remolcadas.

Fernando Tatis Jr. (2026): 6 carreras remolcadas.

El momento cumbre de la actuación de Tatis Jr. llegó con las bases llenas, cuando conectó un Grand Slam monumental que sentenció el encuentro y desató la euforia en las gradas. Además del cuadrangular con la casa llena, el jardinero dominicano sumó un sencillo productor de dos carreras más, cerrando una planilla que lo confirma como la figura central del equipo dirigido por Albert Pujols.

Esta hazaña no solo es un récord personal, sino que representa la mayor cantidad de carreras impulsadas por un jugador dominicano en un solo juego de la historia del Clásico Mundial, superando las cinco que ostentaba Miguel Olivo desde 2009.